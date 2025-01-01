Московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт поделился прогнозом даты окончания вооруженного конфликта на Украине. Его точка зрения приводится в сборной статье политических прогнозов на 2025 год.

По мнению журналиста. боевые действия будут завершены (или будут как минимум заморожены) в течение 2025 года. Беннетт исходит из того, что и Россия, и Украина в конце 2024 года стали говорить о возможности начала мирных переговоров и готовности идти на некоторые компромиссы.

«Каким бы ни был результат, Россия представит его как победу», — считает корреспондент Sky News.

По мнению Беннетта, российская сторона будет стараться завершить переговоры к 9 Мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией.

«Целью будет двойное празднование», — полагает журналист.

При этом, по мнению Беннетта, проблемы президента России Владимира Путина на этом не закончатся. «Следующей битвой» журналист считает борьбу с ростом инфляции, падением рубля и слабой производительностью экономики.

Другие обозреватели Sky News в сборной статье поделились своими прогнозами о том, как будут разворачиваться события в США, Европе на Ближнем Востоке. Корреспондент Адам Парсонс полагает, что Фридрих Мерц станет канцлером Германии, правые продолжат набирать силу, и партия «Альтернатива для Германии» может выйти на второе место по популярности. Также Парсонс прогнозирует усиление политического влияния премьер-министра Италии Джорджии Мелони и главы европейской дипломатии Каи Каллас, ранее занимавшей пост премьер-министра Эстонии.

Азиатский корреспондент Николь Джонстон предполагает, что в 2025 году обострится соперничество между Китаем и США, если избранный президент Дональд Трамп воплотит в жизнь угрозы о повышении пошлины на китайские товары.

«В Азии и во всем мире растущая мощь Китая остается серьезной проблемой», — отмечает при этом Джонстон.

Алистер Банкалл, корреспондент по Ближнему Востоку, считает, что 2025 год будет благоприятным годом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне военных успехов страны в регионе. При этом Банкалл отметил, что остается нерешенной ситуация с заложниками. Кроме того журналист выразил сомнение, что Израилю удастся заключить соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией без уступок палестинцам.