Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с RTVI раскритиковала идею депутата Виталия Милонова запретить женщинам стерилизацию без медицинских показаний. По ее словам, любое вмешательство в личную жизнь недопустимо.

«Вот есть девочка Валя из Подмосковья, которая в 11 лет родила первого ребенка. У нее пятеро детей. Она сейчас решила сделать стерилизацию. Милонов будет ей запрещать это делать? Это ее личное дело. Ни депутат, ни члены правительства не вправе вмешиваться в личную жизнь человека. Наша задача — сделать все возможное для того, чтобы человек был уверен в том, что государство позаботится о его будущем и о будущем его ребенка», — сказала она.

Депутат пояснила, что, по комментариям экспертов, проблема стерилизации «не носит шокирующего характера, потому что там такой эффект пилы — 14 тыс. [процедур] в год, 12 тыс. в год».

«Слушайте, ну давайте мы будем уговаривать их, только не запрещать. Потому что любой запрет, он находит себе выход. Народ-то у нас предприимчивый. Все это в любом случае уйдет в криминал. Поэтому я против однобоких запретов как единственной формы решения проблем демографии. Первоначально должны быть меры комплексной поддержки и только затем уже методы убеждения, но ни в коем случае не запреты», — заключила Останина.

Член комитета Милонов ранее обратился в Минздрав с предложением допускать добровольную стерилизацию женщин «исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни», а также полностью запретить мужскую вазэктомию. Он объяснил это демографической проблемой и тем, что стерилизация стала восприниматься как один из методов контрацепции.