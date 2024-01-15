Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать проведение добровольной стерилизации женщин возможной только по медицинским показаниям, которые связаны с угрозой жизни. Он также считает, что мужскую стерилизацию (вазэктомию) необходимо полностью запретить. Копия обращения парламентария на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

По словам депутата, существует демографическая проблема, которая требует комплексного подхода.

«К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твердых медицинских показаний к такой операции», — пояснил Милонов.

Парламентарий считает, что стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции.

«Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — сказано в тексте обращения.

В начале декабря РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной 2024 года. По данным собеседника агентства, в рамках инициативы планируется сократить «срок, при котором возможно прерывание беременности».

От проведения абортов уже отказались частные клиники в Крыму, Курской и Липецкой областях. В Мордовии, Псковской и Тверской областях введена административная ответственность за склонение к абортам.