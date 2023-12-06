Законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, документ находится в разработке.

По данным источника, в рамках инициативы планируется сократить «срок, при котором возможно прерывание беременности».

«Самого документа еще нет. Предполагается, что текст будет готов уже в следующем году. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», — рассказал он.

По собственному желанию женщина может сделать аборт до срока в 12 недель. Прерывание беременности по социальным показаниям проводится до срока 22 недели. Аборт по медицинским показателям проводится на любом сроке.

О том, что в Госдуме прорабатывают вопрос о законодательном запрете частным клиникам в России проводить аборты, в середине ноября сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники. По информации издания, письмо с такой просьбой спикеру Госдумы Вячеславу Володину направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который неоднократно призывал к утверждению подобной инициативы на федеральном уровне.

В октябре член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам делать аборты только в государственных клиниках на сроке до восьми недель беременности и с согласия отца ребенка, если брак с ним зарегистрирован. Если речь идет о несовершеннолетней, ― то с согласия одного из родителей.

В ноябре крымский Минздрав сообщил, что частные клиники региона добровольно отказались от проведения абортов. Впоследствии аналогичные ограничения ввели негосударственные медучреждения в нескольких регионах, в том числе в Курской области, Татарстане и Мордовии.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 4 декабря заявила, что «никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему». Также она выразила уверенность в том, что государство «точно не пойдет по этому пути», в том числе из-за того, что «у России уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности».

Матвиенко подчеркнула, что в вопросе прерывания беременности «нельзя огульно лишить права выбора». При этом аборты, по ее мнению, необходимо делать только по медицинским показаниям и в случае насилия над женщинами.