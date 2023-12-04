Российские власти «точно не пойдут» на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдет», — сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что у России «уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности, мы точно по такому пути не пойдем».

По мнению Матвиенко, женщин «нельзя огульно лишить права выбора». В то же время спикер Совфеда выразила мнение, что аборты нужно делать только по медицинским показаниям и в случае насилия над женщинами. «Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сказала она.

В конце октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам делать аборты только в государственных клиниках на сроке до восьми недель беременности и с согласия отца ребенка, если брак с ним зарегистрирован. Если речь идет о несовершеннолетней, ― то с согласия одного из родителей.

В начале ноября Минздрав Крыма объявил, что частные клиники региона добровольно отказались от проведения абортов. Впоследствии об аналогичной мере заявили в нескольких других регионах ― Татарстане, Мордовии, Курской области.

По данным «Би-би-си», патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину законодательно запретить искусственное прерывание беременности в частных клиниках.

Глава РПЦ также предложил ввести на федеральном уровне запрет на склонение женщин к аборту. По его мнению, «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки», и если «научиться» отговаривать женщин от аборта, «сразу статистика пойдет вверх».