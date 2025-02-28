Решение Минтранса оснастить охранников вокзалов и аэропортов, помимо дубинок и наручников, еще и пистолетами, касками, ружьями, а также средствами противодействия БПЛА, не будет эффективным, если сотрудники не пройдут нужную подготовку. Об этом заявили опрошенные RTVI эксперты.

Минтранс разработал проект постановления, который должен вступить в силу с 1 сентября, пишут «Известия». В частности, министерство предлагает усилить охрану объектов транспорта (в первую очередь аэропортов и вокзалов) новыми видами вооружения и обмундирования. Если документ будет реализован, то к электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА.

По мнению президента московского «Стрелкового общество им. С.И. Мосина» Глеба Обуховского, постановление властей больше напоминает «имитацию бурной деятельности».

«Оружие и средства защиты — это всегда вторично. Первично — подготовка сотрудников. А подготовка как была на нуле, так и останется на нуле. Лишний фактор опасности это вряд ли создаст, какая там опасность может быть. Все равно все сотрудники охраны всегда боятся применять оружие. Но не думаю, что есть смысл это комментировать. У нас зачастую решения госорганов с логикой совсем не дружат. <…> Как обычно, это имитация бурной деятельности», — сказал эксперт.

Без подготовки нет никакого смысла увешивать охранников дополнительным оружием, согласился в беседе с RTVI и инструктор-телохранитель группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. В данном случае, по его мнению, речь идет не об усилении, а перевооружении службы безопасности аэропортов.

«Не хочу никого пугать, но если есть необходимость так вооружаться и снаряжаться, значит, видимо, есть какая-то информация, что возможны какие-то более масштабные посягательства, с которыми, например, короткоствольное оружие неуместно, а более уместно применение длинноствольного оружия», — отметил эксперт.

Фефелов допустил, что вид хорошо вооруженных бойцов может стать «сдерживающим фактором для тех, кто проводит рекогносцировку — то есть разведку объекта».

Но, добавил он, это приводит к тому, что у обычных граждан, не связанных с силовыми структурами, при виде такого ужесточения контроля может возникнуть «некий дискомфорт».

«С точки зрения безопасности, любой “безопасник” вам всегда скажет: “Этого недостаточно, давайте еще артиллерию” и тому подобное. Я шучу, конечно, но любой “безопасник” рад любому усилению в любом режиме. Но, опять же, на мой взгляд, должна быть найдена золотая середина, чтобы не перекошмаривать всех вокруг, и в то же время — чтобы меры безопасности были соблюдены в полной мере относительно сложности и особенностей данного объекта», — сказал специалист.

Фефелов добавил, что самое важное в этой ситуации — защитить «самое дорогое» — детей, поэтому было бы хорошо, на его взгляд, усилить безопасность школ и других образовательных учреждений.