Охрану российских аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования, выяснили «Известия». Соответствующее постановление разработал Минтранс, оно должно вступить в силу 1 сентября.

Сейчас сотрудниками службам транспортной безопасности (СТБ) доступны резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и пр. Постановление Минтранса значительно расширяет этот список — у охраны появятся:

защитные каски,

средства принудительной остановки транспорта, в том числе отечественного производства,

длинноствольные ружья (ранее ими оснащали группы быстрого реагирования),

в комплекте к каждому ружью положено по 50 патронов неснижаемого запаса и 200 на учебную стрельбу в год,

механические распылители, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами,

модернизированные средства противодействия БПЛА.

Как пишут «Известия», сотрудников транспортной безопасности научат нейтрализовывать воздушные, надводные и подводные аппараты, а также наземный беспилотный транспорт при попытке незаконно проникнуть на охраняемые территории.

Пользоваться новыми средствами сможет персонал СТБ, который осуществляет дополнительный и повторный досмотр пассажиров, а также наблюдение за подозрительными гражданами. Сейчас пистолетами вооружаются сотрудники, обеспечивающие пропускной режим на охраняемых объектах, напоминают «Известия».

Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил газете, что СТБ в зависимости от объекта охраны выполняют разные функции, включая досмотр пассажиров и транспорта, пропускной режим, охрану периметра от незаконного проникновения и борьбу с БПЛА. Для разных нужд потребовались свои виды вооружения.

По словам Гусарова, экипажи самолетов могут обойтись наручниками, но для земли нужны более внушительные средства. В частности, охотничье ружье может пригодиться «для отстрела диких животных, которые нередко проникают на территорию аэропортов, в особенности в регионах».

«Представьте, если лось или медведь выбегут на взлетную полосу перед взлетающим или садящимся лайнером», — отметил эксперт.

«Постоянная угроза незаконного проникновения»

Авиаэксперт Андрей Патраков утверждает, что для российских аэропортов существует «постоянная угроза незаконного проникновения».

«Для самолетов опасны беспилотники даже без бомбы. При столкновении они способны повредить двигатели воздушного лайнера с непредсказуемыми последствиями», — сказал он «Известиям».

Петраков считает, что усилий по борьбе с БПЛА, универсальных для всех объектов на транспорте, здесь недостаточны. Нужен более гибкий индивидуальный подход. Эксперт предлагает максимально ужесточить режим полетов БПЛА там, где угроза реальна, но в других регионах ослабить контроль и сконцентрироваться на развитии беспилотной авиации.