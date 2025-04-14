Вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков пригласил главу «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерину Мизулину в парламент для публичного отчета о трате 200 млн рублей из государственного бюджета. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Даванкова, в 2024 году организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», руководителем которой, по данным Rusprofile, с 19 октября 2018 года числится Екатерина Мизулина, получила из госбюджета 200 млн рублей.

«Судя по новостям на сайте, ключевая деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?» — задается вопросами Даванков.

Кроме того, парламентарий предложил Мизулиной рассказать, как решился вопрос с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), проверкой которого занималась Лига безопасного интернета.

В декабре 2023 года Мизулина отправляла запрос в МВД с просьбой проверить работу Паши Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента. После смерти музыканта об этом напомнила его бывшая жена Ева Карицкая. По ее словам, возникшие к артисту вопросы «решили» в неформальном обсуждении. После этого Даванков решил направить в МВД запрос с просьбой провести проверку в отношении Мизулиной на возможное вымогательство.

«Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас? Если вам нечего скрывать — приходите в Госдуму», — написал Даванков.

Также депутат задал вопрос, готова ли глава Лиги безопасного интернета извиниться за клевету перед десятками музыкантов и блогеров, если она считает, что запрос в МВД равносилен клевете и доносу.

«Если, по вашему мнению, запрос в МВД — клевета и донос, получается, вы оклеветали не один десяток человек и построили карьеру на серийном доносительстве. Вы готовы быть последовательны в своей логике и принести извинения перед всеми, на кого незаслуженно донесли?», — написал вице-спикер Госдумы.

На момент публикации новости Мизулина никак не прокомментировала предложение Даванкова.

Конфликт Мизулиной и Даванкова

11 апреля телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» опубликовал обращение Даванкова к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Мизулину на вымогательство. Причиной стали слова бывшей жены рэпера Паши Техника о том, что вопросы от главы ЛБИ к музыканту «были решены неформально».

«Далее Даванков ссылается на то, что в декабре 2023-го Мизулина отправляла запрос в МВД с просьбой проверить работу Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента — но после проверки дела не возбуждались», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В тот же день Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале следующий пост: «Как же меня задолбали люди, которые пытаются устроить бессмысленный хайп на моем имени. Их ключевая цель — отвлечь от работы. Не выйдет».

Затем глава ЛБИ сообщила, что направила в правоохранительные органы обращение по факту распространения клеветы в ее адрес в соцсетях, «сопряженного с обвинениями в совершении преступления».

Позже Мизулина написала, что приняла решение обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину «с просьбой поставить на рассмотрение Комиссии по депутатской этике вопрос о нарушении депутатом Вячеславом Даванковым правил депутатской этики».