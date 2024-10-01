Глава Духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков, на которого накануне напали с молотком, заявил RTVI, что чувствует себя «изумительно», а злоумышленник, вероятно, был не в себе. Он добавил, что после инцидента будет обсуждаться вопрос усиления охраны здания ДУМ.

По словам муфтия, злоумышленник с молотком «пытался травить» его газовым или перцовым баллончиком. Нападавший, с которым сейчас разбираются полицейские, был, по его мнению, «в неадеквате».

«Я оказал сопротивление. Мы его скрутили, молоток у него из рук и выпал, потом сдали его полиции. Полиция вызвала мне скорую, мне промыли глаза, всё обошлось. Чувствую себя изумительно, вот я уже за рулем еду. Грех жаловаться, спасибо Всевышнему, со мной все нормально», — сказал Садыков.

Мужчине, который на него напал, «в мозги втюрили, что духовное управление виновато» в том, что «тех людей» арестовали, допустил муфтий.

«Мы сами тогда были в шоке. Конечно, у тех людей не было традиционного ислама, они приверженцы ваххабизма, по ним это видно было. Наверное, он подумал, что мы во всем виноваты. Каждый человек по-своему с ума сходит, тем более если его к этому подталкивают. Я думаю так, а уж правду следствие выяснит», — сказал он.

Под «теми людьми» Садыков имеет в виду двух религиозных деятелей, арестованных в Тюменской области в начале августа. Они обвиняются в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. По версии СК, задержанные в 2015-2022 годах убедили 19 жителей региона стать участниками террористических формирований в Сирии, а также склоняли россиян собирать деньги для ИГ*.

«Вопрос охраны рассмотрим»

Садыков отметил, что не планирует нанимать себе охрану. По его мнению, в этом нет необходимости.

«Обычно это делается для престижа. Разве охрана кому-нибудь когда-то помогла? Даже американских президентов убивают, так что какая охрана. Если Всевышнему будет угодно, чтобы мы ушли, то так оно и будет. А если ему не угодно будет, то даже если люди со всей земли поднимутся, то ничего они не сделают, ничего не получится», — заметил муфтий.

В то же время в ДУМ рассмотрят вопрос об охране учреждения, добавил Садыков. Это нужно в первую очередь для того, чтобы сотрудницы чувствовали себя в безопасности, подчеркнул он.

«Мы же часто на выездах, у нас более 100 организаций, на месте не сидим никогда. А ведь в управлении у нас и женщины работают. Беспокоюсь, чтобы адекватных, нормальных людей под это не попали. А вот такие, как этот, среди нас бегают, наверное, жизнью не удовлетворены, не совсем понимают, где живут. Я хоть и старенький, но физически здоров, могу себя защитить. А женщины или дети, если окажутся на пути у такого? Так что в отношении управления мы рассмотрим, да, вопрос охраны», — пояснил муфтий.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — организация признана в России террористической и запрещена