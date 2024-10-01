Вооруженный молотком мужчина напал на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова. Как сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) региона, инцидент произошел в рабочем кабинете Садыкова в понедельник, 30 сентября.

Злоумышленник пришел в здание ДУМ Тюменской области с молотком и баллоном со слезоточивым газом. В служебный кабинет Садыкова он вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности Духовного управления.

Во время нападения муфтий оказал сопротивление и вызвал на помощь сотрудников организации. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленника задержали. Здоровью Садыкова ничего не угрожает.

Нападавший во время задержания объяснил свой поступок желанием «отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области», отметили в ДУМ.

Духовное управление мусульман призывает единоверцев «сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман», сказано в сообщении пресс-службы.

В начале августа стало известно о задержании в Тюменской области двух религиозных деятелей, которые, по версии следствия, завербовали 19 человек для участия в террористической деятельности в Сирии. Как сообщал Следственный комитет, мужчины вербовали граждан с февраля 2015 по ноябрь 2022 года.

Кроме того, злоумышленники склоняли россиян к сбору денежных средств для финансирования «Исламского государства»*. Духовное управление мусульман тогда осудило противоправную деятельность имамов и обвинило их в «раскольнической деятельности».

* запрещенная в России террористическая организация