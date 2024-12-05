Инспекторы Центральной почтовой таможни при сканировании посылки в Латвию обнаружили мешок Деда Мороза, внутри которого были спрятаны три пачки евро, таблетки и драгоценные украшения. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По информации ведомства, посылку пытался отправить в Ригу житель Санкт-Петербурга.

Помимо заявленной в декларации одежды, сотрудники таможни нашли в новогоднем мешке завернутые в фольгу пачки банкнот на сумму €18 тыс., а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к группе тиреоидных средств. Все товары направили на экспертизу.

«В действиях отправителя усматриваются признаки правонарушения по ч. 1 и ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией», — сказано в пресс-релизе службы.

До этого пресс-служба ФТС сообщала о передаче в российские военные части товаров на общую сумму в 105 млн рублей. Военнослужащие получат сотовые телефоны, планшеты, камеры видеонаблюдения, запасные части к автомобилям, предметы одежды, медицинские препараты, а также квадрокоптер и тепловизор. В ведомстве уточнили, что все переданные товары были незаконно ввезены на территорию России, а по решению суда позже обращены в федеральную собственность.