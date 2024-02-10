Вооруженные силы России используют спутниковые устройства Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX, по всей линии фронта. Об этом пишет американское издание Defense One со ссылкой на два украинских источника.

По словам одного из собеседников издания, российская армия начала использовать Starlink несколько месяцев назад, а сейчас по всей линии фронта расположены десятки устройств связи. Другой источник утверждает, что масштабы использования Starlink Россией продолжают расти.

«Когда у [российской армии] будут сотни [терминалов Starlink], [Вооруженным силам Украины] будет трудно жить», — подчеркнул собеседник издания.

Как указывает Defense One, использование Starlink российскими войсками действительно усугубляет положение украинских военных, которые испытывают острую нехватку боеприпасов. Представитель Пентагона Джефф Юргенсен подтвердил изданию, что американские чиновники в курсе сообщений о применении российской армией спутниковых устройств SpaceX, но переадресовал все вопросы по этому поводу «украинским партнерам».

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи.

Ранее об использовании Starlink российскими войсками писало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения украинских военных в соцсети X. По их словам, спутники с активированными аккаунтами поступают в Россию через Дубай и якобы используются на территории Украины. Кроме того, волонтеры Екатерина и Валентина Корниенко, помогающие ВС России, опубликовали в своем телеграм-канале «КатяВаля» ролик с «очередной партией дронов» для российских военных, засняв коробки с надписью Starlink.

Запрет на использование Starlink в России

SpaceX официально запретила использование Starlink на территории России. При этом еще в мае 2023 года терминалы компании стали доступны для покупки — например, они появились в каталоге интернет-магазина бытовой техники iMiele. Тогда они стоили по 660 тыс. рублей за штуку, но к февралю 2024 года подешевели до 300 тыс. рублей.

В разговоре с Business FM представители онлайн-магазина пояснили, что терминал Starlink может работать только в Крыму, Калининграде, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Представители другого магазина — DjiRussia Store — добавили, что Starlink в основном покупают военные, а для гражданских эти устройства не так актуальны.

Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма санкциями США против России

5 февраля портал ComNews написал, что оборудование Starlink начали продавать более 10 российских интернет-магазинов. Причем, как утверждает издание, если в прошлом году продажи неактивированных терминалов были единичными, теперь устройства продаются с уже активированным аккаунтом и вдвое дешевле, а их поставки в Россию стали оптовыми.

Компания SpaceX, комментируя продажу терминалов в России, заявила, что российские магазины «обманывают своих клиентов, если утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране». В сообщении подчеркивается, что Starlink не продается и не работает в Дубае.

«Компания Starlink не разрешала никаким сторонним посредникам, реселлерам или дистрибьюторам любого рода продавать Starlink в Дубае. Если SpaceX получит информацию о том, что терминал Starlink используется попавшей под санкции или незарегистрированной стороной, мы расследуем это заявление и примем меры по деактивации терминала, если это подтвердится», — говорится в сообщении компании.

Собеседник Defense One считает, что россияне могут приобретать Starlink за границей, а затем привозить их в страну и распространять среди своей армии. Профессор Техасского университета Тодд Хамфрис предположил, что SpaceX опасается жестко контролировать местоположение устройств Starlink, поскольку «ошибка в определении линии фронта может оставить Украину без покрытия».