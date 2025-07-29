Нехватка рабочей силы в России сегодня составляет около 5 млн человек, а к 2030 году может увеличиться в четыре-пять раз. Такие данные озвучила на круглом столе в Петербурге президент Ассоциации профориентологов Анна Яблочкина.

Эти цифры согласуются с оценками Института экономики РАН, который по итогам 2023 года зафиксировал дефицит в 4,8 млн специалистов. Особенно остро проблема ощущается в микроэлектронике.

Официальные прогнозы выглядят менее тревожными: Минэкономразвития в 2024 году говорило о 1,5 млн вакансий с ростом до 2 млн к 2030 году. Однако рекрутинговый сервис HeadHunter предупреждал, что в ближайшие пять лет страна может столкнуться с нехваткой 4 млн работников.

Яблочкина связывает проблему с неправильной профориентацией молодежи: абитуриенты выбирают «модные» специальности, игнорируя стратегически важные для экономики. Например, программирование остается популярным, но, как отмечают эксперты, с развитием искусственного интеллекта спрос на таких специалистов может снизиться.

Через один-два года в России будет переизбыток разработчиков софта, предупреждает вице-президент Ассоциации профориентологов Олеся Нейкова в беседе с «Телеспутником». В то же время, по ее словам, микроэлектроника испытывает острую нехватку инженеров.

«Последние 30 лет все хотели быть юристами и экономистами, но только не инженерами и, тем более, инженерами-микроэлектронщиками», — поясняет директор социальных проектов АО «Микрон» Екатерина Королева.

По ее словам, сейчас компания активно ищет таланты среди школьников и студентов, организуя экскурсии и целевое обучение в девяти вузах страны.

Как отметил директор ГБНОУ «Академия талантов» Михаил Зенкин, если раньше компании редко работали со школами, то сейчас две трети лидеров рынка вовлечены в ранний рекрутинг.

HR-директор «Самсон-Мед» Лидия Леонова в свою очередь обратила внимание на то, что биоинформатики и хемоинформатики крайне востребованы в фармацевтике, но конкурировать с IT-сектором, предлагающим более высокие зарплаты, сложно.

Во время круглого стола специалисты также говорили о различных перекосах в кадровой политике. В частности, в Петербурге один из высокопоставленных чиновников ранее заявил, что городу больше не нужны специалисты с высшим образованием. Однако Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на основе кадрового прогноза Минтруда включил в топ-5 востребованных профессий не только слесарей и кладовщиков, но и инженеров, юристов и электронщиков. Проблема в том, что молодежь не стремится ни в рабочие специальности, ни в инженерию, показал недавно проведенный опрос ЦОПП.