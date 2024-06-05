Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал члена Совета по правам человека (СПЧ), журналиста Марину Ахмедову за пост о поступке экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По мнению руководителя региона, публикация правозащитницы может привести к межнациональному и межконфессиональному конфликту.

«Обращаю внимание всех здоровых сил общества на явную тенденцию к раскачиванию ситуации в нашей стране. Все эти жаркие дискуссии, громкие заявления, некорректные комментарии уводят нас от межнационального и межконфессионального согласия, без которого наша страна невозможна!» — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Причиной разногласий между главой Дагестана и Ахмедовой стал разговор Хабиба Нурмагомедова с бывшим американским лидером Дональдом Трампом на вечере UFC в Ньюарке. Спортсмен обратился к кандидату в президенты США с просьбой остановить войну в Палестине, если Трамп вновь станет главой государства.

После этого Ахмедова в своем телеграм-канале опубликовала пост с критикой в сторону экс-чемпиона UFC.

«И ему совершенно все равно, что Америка ведет войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области Нурмагомедова не волнует, только Палестина, там ведь братья-мусульмане, а в Белгороде — неверные. За первое Всевышний ему воздаст, за второе — нет. И эта ограниченность восприятия мира — результат отсутствия образования», — написала член СПЧ.

По мнению главы Дагестана, Ахмедова «абсолютно однобоко, в оскорбительной манере» интерпретировала разговор спортсмена с бывшим президентом США, «акцентировав внимание на религиозном подтексте».

По мнению Меликова, члену СПЧ «должно быть стыдно» проводить параллель с Белгородом, поскольку, как заметил глава республики, Дагестан силами благотворительных фондов и просто неравнодушных граждан активно помогает белгородцам. Кроме того, он отметил, что сейчас в Дагестане отдыхают дети из Белгородской области и «никто не спрашивает, какая у них религия или национальность».

«Мы одинаково помогаем сирийским, палестинским, белгородским детям. Чего не скажешь об авторе этого поста: Ахмедова перекладывает с больной головы на здоровую и делит людей на своих и чужих», — заключил Меликов.

Он напомнил, что это уже не первое спорное высказывание со стороны членов СПЧ, а потому наблюдается некая тенденция, «когда люди, облеченные некими полномочиями, вместо того, чтобы приносить пользу родной стране, пытаются «хайпануть», оскорбляя людей и даже целые народы».