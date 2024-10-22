Криптоблогеру Битмаме (Валерии Федякиной), обвиняемой в хищении 2,2 млрд рублей у клиентов, лучше оставаться в СИЗО. Об этом RTVI заявил представляющий интересы потерпевшего Гагика Гулакяна глава коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. По его мнению, отдельные лица, так же потерявшие деньги, могут попытаться их вернуть своими силами.

О потерпевших

Миронов отметил, что сейчас перед адвокатами пострадавших стоит задача вернуть средства, которые «были похищены Федякиной». По его мнению, никто из истцов, даже криптоблогер Crypto Angel (Юлия Захарчук, «Ъ» называл ее одной из тех, кто участвовал в раскрутке Федякиной), на самом деле «не жаждет крови и мести».

«Другой вопрос, насколько это получится в реальности, пока судить сложно. Те объемы денежных средств, которые были похищены, это только вершина айсберга. Я располагаю информацией, что есть еще потерпевшие, но они не могут вернуть денежные средства таким путем [через суд], им сложно подтвердить происхождение денежных средств», — отметил собеседник RTVI.

О Федякиной и финансовых пирамидах

По словам адвоката, те схемы, которые представлены в деле Битмамы, являются «достаточно распространенная история, которая начинается от всяких Мавроди, Гробовых и прочих».

«У таких пирамид всегда есть лицо, фронтмен или фронтвумен. Над биографией Федякиной, которая начинала с дамы из Симферополя с сомнительной репутацией и пришла к так называемой богине крипты, явно поработали хорошие пиарщики, рекламщики, психологи», — отметил Миронов.

Мошенники, продолжил собеседник RTVI, стоящие за финансовыми пирамидами, обычно действуют «в серой зоне экономики» и рассчитывают, что «мало кто из пострадавших обратится в правоохранительные органы, потому что тогда надо будет подтверждать происхождение денежных средств».

«И если человек не сможет вразумительно ответить на вопрос, откуда эти средства, то вопросов больше будет к нему, а не к человеку, на которого он напишет заявление. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, Федякиной безопаснее оставаться в СИЗО, а потом и на зоне. Потому что к ней могут возникнуть вопросы со стороны людей, которые не стали обращаться в правоохранительные органы, но которые, возможно, стали жертвами мошеннических действий с ее стороны», — подчеркнул Миронов.

О возможных подельниках Федякиной

Адвокат считает, что Битмама вряд ли действовала в одиночку, потому что данные по делу говорят о размахе, присущем действиям группировки. Он не исключает, что вероятные участники этой схемы сейчас контролируют «большую часть похищенных денежных средств».

«Федякина не могла действовать в одиночку, потому что в одиночку такого размаха мошеннической схемы его не добиться. Здесь работали грамотные финансисты, юристы, психологи, потому что здесь вся схема строилась прежде всего на доверии. Человека вовлекают: сначала показывают отдачу, скажем так, контрольных денег, которые он вложил, а потом человек начинает терять страх и готов рисковать по-крупному. Этих людей тоже стоит опасаться», — уточнил Миронов.

Об уголовных делах о мошенничествах

Собирать доказательства по таким делам, подчеркнул Миронов, «очень сложно, только если лицо, этот фронтмен, фронтвумен, не захочет сотрудничать со следствием». Но обычно, добавил он, «у таких людей нет резона, потому что человек понимает, за что сидит».

«Грубо говоря, пообещали ему несколько миллионов долларов за то, что он молчаливо свой путь пройдет и выйдет. Важно учесть, что следствию в суде нужно представить убедительные, веские доказательства подтверждения сумм ущерба потерпевшим. Порой куда важнее переписок в мессенджерах, где эти цифры были обозначены. Установить эти данные очень сложно, потому что всегда идет их корректировка в сторону уменьшения», — сказал адвокат.

Миронов уточнил, что в таких вопросах также есть «правовая коллизия».

«Одно дело, когда человек идет по 159-й статье УК РФ («Мошенничество»), вроде как одиночка-мошенник, который использовал лиц, как обычно говорят, неосведомленных о ее деятельности. Если она будет давать показания на подельников, то дальше может появиться, например, 210-я статья («Организация преступного сообщества или участие в нем»), и тогда дело растягивается на долгие годы, а это и другие сроки. Обвиняемому в мошенничестве это, как правило, невыгодно, да и доказываются эти статьи непросто», — сообщил он.

Кто такая Битмама

Уроженка Симферополя Валерия Федякина стала специализироваться на криптовалюте и операциях с ней примерно с 2018 года — именно в это время в ее соцсетевых аккаунтах появились публикации на эту тему. Блогер использовала никнеймы «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), позиционируя себя как «гуру рынка» и «королеву криптовалют». Она продвигала идею заработка с помощью перепродажи виртуальных валют на биржах и запустила обучающие курсы по проведению таких операций.

В 2020 году Федякина сообщила в соцсетях, что получила вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В 2021 году она участвовала в Ближневосточной конференции в сфере цифровых активов и дала интервью, в котором рассказывала о преимуществах блокчейна, а потом запустила персональный сайт. Битмама давала понять, что зарабатывает крупные суммы денег за счет инвестиций своих состоятельных клиентов.

«Перестановка» денег и уголовное дело

В сентябре 2023 года Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении Федякиной уголовное дело по заявлению столичного инвестора Гагика Гулакяна, который обвинил блогера в хищении у него 6,7 млрд рублей мошенническим путем под видом услуги по «перестановке денежных средств».

Эта услуга предполагает, что владелец денег, не имея возможности перевести их за границу через банк, передает наличные посреднику в другой стране и получает их по месту назначения. В случае с Гулакяном наличные передавались в Москве и должны были выдаваться в Дубае в дирхамах.

Гулакян утверждал, что Федякина создала у него впечатление масштабного бизнеса с офисами в ОАЭ, Москве, Монако, Турции и Белграде, представлялась владелицей танкера, хвасталась сотрудничеством с экспортерами нефти и золота, а также пообещала «доплатить» 0,5% от передаваемой суммы. за возможность попользоваться этими деньгами не менее трех дней для собственных проектов. Однако, по словам заявителя, Федякина якобы присвоила его средства и потратила их по собственному усмотрению.

Женщину задержали в середине сентября 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Следствие решило добиться ее ареста, узнав, что она якобы собирается улететь в ОАЭ. С тех пор блогер находится в московском СИЗО №6, где родила дочь.

Другие потерпевшие и подробности следствия

Помимо Гулакяна в уголовном деле Битмамы появились еще трое потерпевших — двое крупных московских бизнесменов и блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel). У них, по версии следствия, Федякина тоже взяла крупные суммы, пообещав отдать назад с процентами, но не вернула.

Гулакян, как СМИ сообщили вскоре после начала расследования, был взят под государственную защиту из-за якобы поступавших в его адрес угроз с требованиями забрать заявление против Битмамы.

Федякина вину не признает, утверждая, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, Галукян и его напарник, которые позиционировали себя как ее деловые партнеры, создали ей «дыру» в кассе и взяли крупные суммы в долг у других ее клиентов. В конце 2023 года Битмама написала на Галукяна два заявления в Следственный комитет — о мошенничестве и клевете, но они остались без движения.

Представляющий интересы Гулакяна председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов выразил уверенность в том, что за Федякиной стоит «хорошо организованная группа мошенников», которые сумели «остаться в тени» и теперь «контролируют большую часть похищенных денег», но назвать их имена обвиняемая боится.

В середине октября 2024 года СКР, завершив расследование, дал Федякиной срок до 1 ноября, чтобы ознакомиться с материалами ее уголовного дела из 16 томов. После этого материалы будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом поступят в суд на рассмотрение.