Уголовное дело подозреваемой в хищении 2,2 млрд рублей уроженки Симферополя Валерии Федякиной (известна как Битмама) передано в прокуратуру для утверждения обвинения, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в ходе расследования сумма хищения, вменяемого женщине, сократилась втрое.

16 октября Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами ее уголовного дела, включающими 16 томов, до 1 ноября. После этого прокуратура должна будет утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд для рассмотрения.

В материалах дела говорится, что Битмама создавала ложное впечатление, будто является экспертом в криптовалютной сфере и владеет нефтяным танкером, и благодаря этому за два месяца 2023 года сумела привлечь 2,2 млрд рублей от обманутых ею клиентов.

Федякина не признает вину во вменяемом ей преступлении — мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). По этой статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей — или в размере дохода за период до трех лет. С учетом наличия малолетнего ребенка женщина вправе рассчитывать на отсрочку исполнения приговора.

Дело Битмамы

Уголовное дело на 27-летнюю Федякину, которая действовала под брендом «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), в сентябре 2023 года возбудило Главное следственное управление СКР по Москве. Заявление на женщину подал московский инвестор Гагик Гулакян, утверждавший, что она мошенническим путем похитила у него 6,7 млрд рублей.

Гулакян уточнил, что познакомился с Федякиной в конце марта 2023 года в Дубае, где их свела общая знакомая. В разговоре, по его словам, россиянка представлялась успешным инвестором, специализирующимся на «нефтянке», золоте и криптовалюте. Она снимала номер в отеле Four Seasons на Охотном Ряду и утверждала, что имеет офисы в «Москва-Сити», на Арбате, в Дубае, Монако, Белграде и Турции.

По словам потерпевшего, одной из предлагаемых Битмамой услуг была «перестановка денежных средств» — когда бизнесмены, из-за санкций потерявшие возможность проводить банковские операции за границей, передавали наличные в одной стране и получали в другой. Чтобы привлечь клиентов, Федякина якобы обещала «приплачивать» им за пользование ее услугами — в отличие от банков, которые взимают комиссию за переводы.

Гулакян утверждает, что Федякина обосновала наличие у нее возможностей проводить такие операции своим тесным сотрудничеством с экспортерами нефти и угля. Она, по словам заявителя, также рассказывала о внушительных доходах от трансграничных переводов с использованием криптовалюты и гарантировала возврат денег. Кроме того, добавил потерпевший, Федякина якобы обещала ему выплатить бонус в размере 0,5% от переводимых средств, если он позволит ей использовать их в своих проектах на протяжении «как минимум трех дней».

Инвестор говорит, что сначала предложенная Федякиной схема функционировала, как она и обещала, но в конце августа возникли проблемы с возвратом денег. По данным следствия, 8 сентября представители Гулакяна приехали в офис Битмамы на Новом Арбате и передали ей $4,8 млн для обмена. На следующий день они привезли женщине еще 98 млн рублей и $515 тыс., а 12 сентября — 209 млн рублей. Всю эту сумму Гулакян планировал получить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пересчете на дирхамы.

«Обязательства по конвертации и международным денежным переводам и уплате вознаграждения Федякина не выполнила, а полученные денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым Гулакяну материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 837 млн рублей», — цитирует «Ъ» материалы следствия.

Федякину задержали 15 сентября 2023 года, когда она находилась на шестом месяце беременности. Задержание было решено провести после того, как оперативникам стало известно о планах подозреваемой улететь в ОАЭ, где она ранее оформила вид на жительство (ВНЖ). С тех пор фигурантка дела находится в московском СИЗО №6, где родила дочь.

Другие потерпевшие

Помимо Гулакяна, по делу Федякиной в качестве потерпевших проходят еще три человека. Один из них — крупный московский бизнесмен, которого женщина в начале июля 2023 года якобы уговорила вложить криптовалюту в ее «инвестиционную программу» под 0,4% в день.

Как следует из материалов следствия, 7 июля предприниматель перевел Битмаме со своих криптокошельков более 5 млн USDT (свыше 456,2 млн рублей), а когда она предложила поднять процентную ставку до 1% в день — еще 3,7 млн USDT (374 млн рублей). В результате, как считает следствие, бизнесмен так и не получил обещанных ему процентов и лишился 8,7 млн USDT (более 830 млн рублей).

В СКР считают, что по аналогичной схеме Федякина обманула и другого московского бизнесмена, которому рассказывала о своем тесном сотрудничестве с крупными экспортерами золота и нефти. В сентябре инвестор посетил ее офис в Дубае, где двумя долями передал 40 млн дирхам (1,069 млрд рублей по курсу ЦБ) и 42,5 млн дирхам (1,1 млрд рублей), которые рассчитывал получить в Москве в долларах США.

В материалах дела говорится, что за использование этих денег в своих проектах Федякина пообещала выплачивать потерпевшему 0,5% от его вложений в сутки. Большинство взятых на себя обязательств женщина выполнила, но не вернула клиенту 563,3 млн рублей.

Кроме того, потерпевшей по делу проходит блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel), принимавшая участие в раскрутке Битмамы. Следствие считает, что 13 августа Федякина взяла у нее 5 млн рублей в качестве «инвестиций», пообещав прибыль в размере 15% от этой суммы ежемесячно. Хотя женщины подписали договор, обещанных денег Захарчук не получила и свои вложения вернуть не смогла.

«Боится назвать имена подельников»

«На следствии Федякина уверяла, что действительно была великим бизнесменом, у них были офисы в Дубае, а у нее было несколько собственных компаний, чуть ли не консорциум. При этом ни адреса, ни названий компаний, ни фамилий своих сотрудников она назвать не смогла, утверждая, что просто не помнит их», — рассказал журналистам председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов, который представляет интересы Гулакяна.

По мнению адвоката, за Федякиной стоит «хорошо организованная группа мошенников» — «неустановленные лица», которые сумели «остаться в тени» и теперь «контролируют большую часть похищенных денег». Миронов предположил, что Битмама боится назвать имена своих подельников, несмотря на возможность заключить сделку со следствием и как минимум добиться изменения меры пресечения. «Однако сейчас для нее и ее ребенка СИЗО — это самое безопасное место, потому что для тех, кто за ней стоит, она самый опасный свидетель», — убежден представитель Гулакяна.

«Она сама стала жертвой мошенников»

Адвокаты самой Битмамы — Юлия Волоцкая и Ирина Самохина — утверждают, что их клиентка сама является жертвой «обокравших» ее мошенников, с которыми «работала под честные слово». По версии защиты, Федякина, находясь в ОАЭ, выдавала крупные суммы в дирхамах Гулакяну и его деловому партнеру Ваграму Степаняну, а они обещали вернуть эти деньги в Москве. Однако, как заявили адвокаты, клиенты Битмамы возвращали ей меньше средств, чем брали, и в итоге задолжали $40 млн.

Когда Федякина потребовала погасить этот долг, ее задержали, сообщили Волоцкая и Самохина. «По данному факту она подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки»,— рассказала ее адвокат.