Население стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии — стремительно убывает, пишут «Известия». Демографы связывают такую тенденцию с финансовыми трудностями и «культурными изменениями». По словам специалистов, из-за этого молодые люди откладывают рождение детей, а если решаются — ограничиваются одним-двумя детьми.

Литва

«Известия» отмечают, что лучшая демография из стран Прибалтики у Литвы. Но и она за 34 года независимости потеряла почти миллион человек, сейчас население государства составляет порядка 3,8 млн жителей.

Как объясняет министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене, молодые люди откладывают планирование семьи в том числе из-за роста цен на недвижимость. Некоторые муниципалитеты пытаются повысить рождаемость с помощью единоразовых выплат, но особых результатов эта инициатива не принесла. К примеру, жители города Радвилишкис, где такая выплата составляет €1,5 тыс., рассуждают: «Потратил ты эти деньги, и все. А вырастить ребенка требует много времени, сил и затрат. Это не в полторы тысячи евро обходится».

Латвия

Еще хуже демографическая ситуация в Латвии, где седьмой месяц подряд рождаются меньше тысячи людей, указывают «Известия». За первые четыре месяца 2025-го в стране появилось 3732 новорожденных. При этом умерших за пять месяцев 2025 года оказалось на 6418 больше, чем родившихся.

Издание отмечает, что к этой статистике также можно добавить количество уезжающих из страны, хотя точное число эмигрировавших внутри Евросоюза зафиксировать сложно. По официальным данным, в начале 2025 года в Латвии проживали 1 856 932 человека. Для сравнения: годом ранее население страны составляло 1 875 316, то есть количество жителей сократилось на 18,4 тыс.

При этом эксперты и политики считают, что официальные данные о численности населения Латвии неточные. Депутат горсобрания Риги Инна Дьери утверждает, что в стране живет чуть более миллиона людей, а остальные «не проинформировали, что уже давно живут за рубежом».

«Мы, возможно, уже перешагнули точку невозврата. Демографическая яма становится демографической бездной», — сказал он. По мнению парламентария, для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране, необходимо уговорить всех женщин фертильного возраста рожать хотя бы по трое детей или массово приглашать людей извне.

Эстония

В Эстонии рождаемость почти обновила антирекорд в 2024-м, пишут «Известия». Однако в 2025-м показатели оказались еще хуже: в период с января по июнь в стране родились 4467 детей, что на 10% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

При этом газета отмечает, что в стране снизился и показатель смертности. В период с января по июнь 2025-го умерли 7975 человек. Это на 129 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Бывший министр юстиции Эстонии Леа Данильсон-Ярг считает, что спад рождаемости продолжится. Из-за этого через несколько лет придется закрывать детские сады, а затем и школы, убежден он.

Эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе снижение показателей рождаемости означает, что налоговые поступления сократятся на сумму до €1,3 млрд, поскольку каждый нерожденный ребенок означает потерю для Эстонии около €100—190 тыс. налоговых доходов.