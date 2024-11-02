Демократы разработали план на случай, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп досрочно объявит о своей победе на президентских выборах в США, как это было в 2020 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Демпартии и предвыборного штаба Камалы Харрис.

Как отмечает агентство, на этой неделе Трамп сообщил журналистам, что надеется объявить о своей победе уже в день выборов. При этом эксперты предупреждают, что подведение итогов голосования может занять несколько дней, особенно если в некоторых ключевых штатах потребуется пересчет голосов.

«Мы готовы, если он [Трамп] это сделает. Если мы узнаем, что он вправду манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа, мы готовы отреагировать», — заявила Харрис в интервью телеканалу ABC.

Какой именно будет реакция, кандидат от демократов не уточнила, однако, по словам собеседников Reuters, план состоит в том, чтобы заполонить социальные сети и телеэфиры требованиями подсчитать все голоса, прежде чем говорить о победе какого-либо кандидата.

«Как только он [Трамп] ложно объявит о своей победе, мы готовы выступить на ТВ и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор», — заявил высокопоставленный представитель Национального комитета Демпартии.

В предвыборном штабе Харрис сообщили, что «вполне ожидают», что Трамп объявит о своей победе вечером 5 ноября, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

В 2020 году Трамп преждевременно объявил себя победителем прошедших выборов и в итоге проиграл кандидату от демократов Джо Байдену. Поражения Трамп не признал, объяснив победу своего соперника махинациями.

В штабе Трампа не дали агентству Reuters прямого ответа на вопрос о том, планирует ли республиканец и на этот раз досрочно объявить о своей победе.

Выборы в США состоятся во вторник, 5 ноября. За президентское кресло борются экс-глава государства Дональд Трамп и нынешний вице-президент Камала Харрис, которая стала кандидатом от демократов после того, как Байден в июле заявил о выходе из президентской гонки.

Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight, по состоянию на 1 ноября Харрис опережает Трампа с результатом 48% против 46,8%.