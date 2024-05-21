Британский премьер-министр Риши Сунак назвал 20 мая «днем позора» для Великобритании. Таким образом он прокомментировал скандал с заражением около 30 тыс. британцев вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитом С в результате переливания крови.

«Это день позора для британского государства», — сказал Сунак, выступая в Палате общин (нижняя палата парламента).

По его словам, опубликованный в понедельник доклад показал тот «моральный провал», который десятилетиями лежал в основе национальной жизни Великобритании — от Национальной службы здравоохранения (NHS) до министров в сменяющих друг друга правительствах.

Сунак отметил, что приносит «искренние и недвусмысленные извинения» за произошедшую «ужасную несправедливость».

«От имени этого правительства и всех остальных правительств, начиная с 1970-х годов, я приношу свои искренние извинения», — отметил британский премьер.

Сунак подчеркнул, что извинения адресованы каждому отдельно взятому человеку, который пострадал. «Так не должно было быть», — сказал он.

Глава кабмина пообещал, что пострадавшие получат от властей «комплексную компенсацию». «Чего бы ни стоила реализация этой программы, мы ее оплатим», — заверил премьер.

Скандал с зараженной кровью

В понедельник, 20 мая, в Великобритании был опубликован отчет по итогам пятилетнего расследования на предмет того, почему британцы при лечении в национальных службах здравоохранения получали во время переливаний инфицированную кровь. Документ с результатами расследования под руководством бывшего судьи Брайана Лангстаффа насчитывает более 2,5 тыс. страниц.

Как отмечается в отчете, в результате переливаний крови в период с 1970-х по 1990-е годы ВИЧ и гепатитом С заразились более 30 тыс. британцев, около 3 тыс. человек уже скончались. Авторы отчета в связи с произошедшим раскритиковали как врачей, так и государственных служащих и политиков.

Как отмечает Associated Press, в начале 1970-х годов в Великобритании возникла нехватка препарата фактора свертывания крови VIII, необходимого больным гемофилией. Из-за этого правительство обратилось за поставками к США, однако там значительная доля донорской плазмы поступала от заключенных и наркоманов, которым платили за сдачу крови, что резко повышало риски заражения.

Поскольку фактор VIII получали путем смешивания плазмы тысяч доноров, один инфицированный донор создавал угрозу для целой партии препарата. Заражения происходили по причине того, что до 1986 года донорская кровь не проверялась на ВИЧ, а до 1991 года — на гепатит С.

Переливание крови или ее компонентов требовалось не только из-за гемофилии, но и из-за несчастных случаев, при операциях и родах. Начать расследование распорядилась в 2017 году Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра Великобритании.

В 2022 году правительство Британии уже обещало, что люди, которые при переливании крови заразились ВИЧ или гепатитом С, получат компенсации в размере £100 тыс.