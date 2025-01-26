Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отсутствие снега в столице «нехваткой денег» на него и переездом компании «Газпром» в Санкт-Петербург. Кадры шуточного диалога на эту тему между градоначальником и главой «Газпрома» Алексеем Миллером опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

24 января, накануне 270-летия МГУ, Собянин, Миллер и другие российские деятели принимали участие в заседании попечительского совета вуза, которое провел президент России Владимир Путин.

Перед прибытием главы государства Собянин и Миллер, которые сидели в зале на соседних рядах, обменялись шутками по поводу бесснежной зимы в Москве. Глава «Газпрома» поинтересовался у собеседника, где снег. Столичный мэр со смехом ответил, что «“Газпром” уехал и денег не хватает на снег».

«Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли и весь снег в Питер увезли», — пошутил Собянин.

В 2024 году компании группы «Газпром» завершили переезд из Москвы в Санкт-Петербург. Головной офис газовой компании находится в «Лахта-центре» на берегу Финского залива. Московская недвижимость «Газпрома» выставлена на продажу, некоторые объекты уже обрели новых владельцев. Переезд структур «Газпрома» в Санкт-Петербург был призван увеличить поступления налогов в городской бюджет. В декабре 2024 года губернатор Александр Беглов заявил, что «Газпром» «больше не платит налоги в Петербурге, он снова в Москве», но отметил рост городского бюджета.

По прогнозу Гидрометцентра, сильного снега в Москве в ближайшее время не будет. Осадки могут быть виде мороси и небольшого дождя, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, нынешний январь конкурирует с январем 2020 года за звание самого теплого. Оттепель продлится в столице до конца месяца, в первые дни февраля прогнозируется от нуля до +4 градусов, сообщил метеоролог.