Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с RTVI назвал недостоверной информацию о задержании своего помощника Алексея Сушкова в ЛНР. Ранее об этом сообщил анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

«[Этому] нельзя доверять. Бред сивой кобылы. Вы зачем телеграму Ходорковского* доверяете? Это правда реально смешно. Просто шняга такая, тяжелая. Это к слову о легковерии отечественных СМИ, что самое смешное», — сказал Бородай.

Он также призвал критичнее относиться к источникам информации, в частности — к телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», опубликовавшему информацию о задержании Сушкова.

«Вы знаете, кем создан канал «ВЧК-ОГПУ»? Человеком, который находится в розыске за вымогательство в Российской Федерации и имеет политическое убежище в Латвии. И финансируется вся эта история Ходорковским Михаилом Борисовичем*. Почему вы считаете, что ему можно доверять?» — добавил Бородай.

«ВЧК-ОГПУ» сообщил о задержании Сушкова вечером 19 марта без ссылки на источник. В публикации утверждалось, что в его машине была обнаружена «значительная сумма денежных средств в российских рублях» неизвестного происхождения. По словам источника «ВЧК-ОГПУ», Сушков якобы был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГРУ, которые действовали в рамках специальной оперативной разработки. Собеседник назвал задержание помощника депутата «элементом передела сфер влияния на Донбассе».

Также «ВЧК-ОГПУ» написал, что Сушков якобы перевозил наличные деньги между Москвой, ЛНР и ДНР «под видом волонтерской деятельности», а также доставлял подарки в виде трофейного оружия высокопоставленным лицам, одним из которых, по утверждению телеграм-канала, мог быть бывший помощник президента России Владислав Сурков.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов