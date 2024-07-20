На депутата Совета депутатов городского округа Люберцы («Единая Россия») Алексея Орлова, который руководит местным Парком культуры и отдыха, завели уголовное дело о получении взятки. По данным RTVI, фигурант находится под домашним арестом.

Судя по распоряжению, опубликованному на сайте «Люберецкие парки», Орлов был назначен генеральным директором Парка культуры и отдыха 30 ноября 2020 года. С декабря того же года он числится и главой люберецкой «Дирекции парков».

Как стало известно RTVI, следствие считает, что после назначения депутат предложил методисту парка Юлии Мязиной оформить на нее «необоснованные премиальные выплаты», часть из которых она должна вернуть ему в качестве взятки.

По данным следствия, Мязина согласилась, и эта сделка действовала по июль 2024 года. В материалах уголовного дела говорится, что общая сумма взятки, которую по этой схеме предположительно получил депутат, составила 300 тысяч рублей.

Впервые о возбужденном в отношении Орлова уголовном деле стало известно 15 июля. В подмосковном главке СКР сообщили, что расследуется один эпизод по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом) и два эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (соучастие группы лиц во взяточничестве в крупном размере по предварительному сговору).

По данным следствия, с 2021 года Орлов получал от предпринимателей взятки в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение в люберецком парке нестационарных торговых объектов. По двум из эпизодов депутат проходит вместе с заведующей сектором «Парка культуры и отдыха», которую следствие считает его соучастницей.

16 июля стало известно, что следствие выявило новые эпизоды взяточничества в деле депутата.

Орлову 34 года, он выпускник Волгоградского государственного аграрного университета и член «Единой России». В новостях за 2020 год депутат упоминается как муниципальный куратор федерального партийного проекта «Городская среда», курирующий благоустройство Люберец.

Ранее Орлов занимался строительным бизнесом — с 2014 года был гендиректором застройщика «Востокстройиндустрия», руководил стройкомпаниями в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области, Пскове, Клину. В Петербурге Орлов также вел туристический бизнес. На данный момент все эти компании закрыты.