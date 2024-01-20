Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» заявил, что в отношении «идущих против государства необходимо принимать какие-то меры». Одной из них, по его мнению, может стать возрождение ГУЛАГа.

«Мне сейчас говорят: “Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ”. Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда! Не только я этого хочу, но и народ хочет этого», — подчеркнул член думского комитета по обороне.

Таким образом Гурулев прокомментировал собственные «резонансные заявления», сделанные в октябре 2023 года в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на ВГТРК. Тогда он назвал «гнилью» 20% россиян, которые, по его словам, не поддерживают президента России Владимира Путина, и предложил их «если не изолировать, то хотя бы уничтожить».

От своих слов про «гниль» Гурулев не отказывается. Он объяснил, что «гниль — враги, которые сегодня мешают России победить [в военной операции на Украине]». Причем, по словам депутата, такая «гниль» существует везде, хоть и «в крайне мизерном проценте».

Зампред «Яблока» Борис Вишневский просил проверить слова Гурулева об уничтожении несогласных с Путиным. Тогда депутат подчеркнул, что «не слышал ничего подобного от официальных представителей власти, имеющих статус или депутатов Госдумы, или сенаторов, или высокопоставленных чиновников».

«Да, они могут называть несогласных “врагами”, но призывов к физическому уничтожению я не слышал. Ни к физическому уничтожению, ни к изоляции. Это все-таки переход через очень важную грань, которую раньше старались не переходить. Именно с этим и связано обращение к генпрокурору. Заявление господина Гурулева — это то, чего уже оставлять без последствий просто невозможно», — сказал Вишневский.

Зампред «Яблока» также объяснил, что подобные высказывания могут быть направлены на разжигание репрессий и гражданской войны в России. Однако полиция и прокуратура не выявили в словах Гурулева ничего противозаконного.