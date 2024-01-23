Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев извинился за слова о возможности столкновения в России между православными гражданами и мусульманами после окончания военной операции на Украине. Комментируя высказывания парламентария, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» его из Госдумы. Ролик с объяснениями Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Матвеева, 23 января в интернете начал активно распространяться фрагмент его прошлогоднего интервью, на который в том числе обратил внимание Рамзан Кадыров. В опубликованном отрывке парламентарий рассуждал о миграционном потоке, который идет в Россию, и утверждал, что вместе с ним в страну проникают представили «исламских взглядов».

Обращаясь к Кадырову, Матвеев заверил, что в интервью шла речь о «радикалах».

«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, с которыми у нас в России существует мир. Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет, собственно, борьба, с которыми президент Путин борется, и Рамзан Кадыров, и все нормальные люди», — подчеркнул коммунист.

О чем Матвеев заявил в интервью

Интервью с Михаилом Матвеевым было опубликовано 4 января 2024 года на YouTube-канале блогера Павла Иванова. В нем парламентарий заявил, что миграционный поток, который едет в Россию, можно разделить на две части:

первая — адекватные люди, которые понимают, куда они приезжают, и осознают, что «со своим уставом в чужой монастырь не едут»;

вторая — «агрессивные дикари», которые «живут в средневековье» и исповедуют радикальный ислам.

«В формате проходного двора сюда приезжает огромное количество людей, которые исповедуют радикальный ислам и живут в XVI-XVII веках по своим представлениям», — сказал Матвеев.

По его словам, некоторые иностранные граждане, приезжающие в Россию, навязывают россиянам «свой шариат», а власть «начинает прогибаться под этот исламский фактор».

«Проявляется это и в картинках, где изображены храмы без крестов, и в том, что идет строительство религиозных сооружений в стране исходя из потребностей иностранных граждан, чего нет ни в одной стране мира», — заявил Матвеев, назвав подобную политику «неумной».

«Психология восточного человека такова, что, когда он видит эту слабость, он продавливает то, что ему нужно. Ислам — это религия достаточно мощная. Люди, которые истово верующие, фанатики, способны на любые жертвы для того, чтобы отстоять свое представление о том, как должен быть устроен мир. <…>

Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами страны», — сказал депутат.

Реакция Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал высказывание Матвеева «провокационным» и заявил, что ему должны дать оценку компетентные органы.

«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности <…>. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал глава Чечни.

Кадыров указал, что чеченские бойцы «наравне с представителями различных конфессий и народностей» служат в зоне боевых действий на Украине, а Матвеев, находясь в тылу, рассуждает об их разделении «на немусульман и мусульман» и избавлении от последних «во избежание провокации».

«Мы живем в светском государстве, которое позволяет нам исповедовать Ислам, строить мечети, совершать намаз. И мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул Кадыров.