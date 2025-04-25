Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил RTVI, что каждая страна имеет право запрещать въезд кому угодно, но лично у него не было цели обидеть народ Киргизии. Так он прокомментировал призыв депутата киргизского парламента Дастана Бекешева закрыть ему въезд в республику из-за слов об аресте сотрудницы Русского дома в Оше, подозреваемой в вербовке наемников на СВО.

«Нам нужен закон о нежелательных лицах»

Речь идет о комментарии Матвеева для RTVI по поводу задержания 17 апреля сотрудницы отделения Российского центра науки и культуры Натальи Секериной в Оше (Киргизия). Женщину арестовали до 17 июня, ее обвинили по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии («вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств»). Секериной грозит до десяти лет лишения свободы. Вместе с ней задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин.

По мнению депутата, главы государств и МИД бывших советских республик в Средней Азии в целом ведут себя «достаточно дерзко» по отношению к Москве, хотя «огромная часть» их экономики зависит от России, которая, кроме всего прочего, принимает их трудовых мигрантов.

Парламентарий предположил, что существует негласное политическое решение «не замечать русофобии» в некоторых странах, в том числе не реагировать на аресты и приговоры, которые граждане этих стран, участвовавших в СВО на стороне российской армии. По словам депутата, в этих странах «десятки людей осуждены на реальные сроки — семь, восемь, десять лет — за участие в СВО в качестве наемников».

Бекешев в своем телеграм-канале заявил, что Матвеев, по его словам, «очень оскорбительно выразился в адрес нашей страны», и призвал его «поставить на место».

«И это произошло после того, как наша ГКНБ [госкомитет нацбезопасности Киргизии] задержала одну женщину и нескольких людей, которые занимались здесь вербовкой для того, чтобы они потом воевали на стороне российской армии. Я на стороне ГКНБ», — сообщил киргизский депутат.

По его словам, республика должна принять закон о нежелательных лицах, которым надо «просто запрещать въезд на территорию Кыргызстана» и запрещать заниматься бизнесом. Он напомнил, что власти страны в свое время запрещали Владимиру Жириновскому посещать Киргизию.

«Ему [Матвееву] и его родственникам надо запретить въезжать. Такие, как Михаил Матвеев, они сеют раздор между нашими странами и делают все возможное, чтобы вбить клин. Я считаю, что вот такого рода недипломатические высказывания, они должны пресекаться самой Российской Федерацией. А мы, в свою очередь, должны сейчас МИД дать задание, чтобы вызвали посла, дали ему ноту и персоной нон грата объявили такого, как Михаил Матвеев», — призвал Бекешев.

«Прошу заодно запретить мне въезд в оставшиеся страны»

Матвеев отметил, что любое суверенное государство «вправе принимать решения, какие оно считает нужным». Однако, продолжил он, если посмотреть на статистику перемещений граждан двух стран, то «мы с удивлением обнаружим, что, наверное, из Киргизии в Россию едет на порядок больше людей, чем наоборот».

Собеседник RTVI подчеркнул, что его слова касались «исключительно политических демаршей, которые производились в отношении представителей Русского дома в Киргизии», и лично ему безразлично, что «там думает уважаемый депутат о моей деятельности», так как Бекешев имеет полное право «делать те выводы, которые он считает нужным».

«Никакой задачи обидеть киргизский народ не ставил вообще. Отношусь к киргизам намного лучше, чем ко многим другим, и их поведение в России, кстати, зачастую намного более допустимое, чем у ряда их соседей», — сказал Матвеев.

Он уточнил, что говорил в целом о взаимоотношениях России со странами, которые ранее входили в состав СССР, и говорил не только о Киргизии, когда рассуждал «о реальных уголовных сроках, которые получают участники СВО».

«Я не говорил конкретно про только про эту страну. Поэтому прошу заодно запретить мне въезд в оставшиеся страны тоже, иначе они могут тоже обидеться и посчитать, что они тоже имеют право на свое какое-то реагирование», — с иронией отметил он.

Матвеев еще раз подчеркнул, что с уважением относится к киргизскому народу, добавив, что у него «нет каких-либо национальных выпадов».

«Я говорю конкретно о политиках, которые проводят определенную политику, которая, на мой взгляд, является неразумной, вот и все. А то, что произошло в отношении российской гуманитарной организации, вряд ли кто-то может посчитать это действие дружественным. Поэтому реакция была связана именно с этим», — сообщил парламентарий.