В Госдуме, Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России и провоенных телеграм-каналах возмутились арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии по обвинению в вербовке наемников на СВО. Некоторые сочли это ответом Бишкека на массовое силовое задержание киргизских граждан в московской бане «Бодрость». Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с RTVI назвал произошедшее «переходом черты».

Что известно об аресте сотрудницы Русского дома

Русский дом в Оше подтвердил, что в этом областном центре Киргизии 17 апреля задержали сотрудницу отделения Российского центра науки и культуры Наталью Секерину. Она является гражданкой Киргизии и работает в Русском доме с июля 2024 года, уточняется в сообщении.

«Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. <…> Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована», — говорится в заявлении организации.

Ранее в Первомайском районном суде Бишкека сообщили ТАСС, что по ходатайству следователя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Секерину заключили под стражу на время следствия — до 17 июня. Женщину обвинили по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии («вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств»). За это ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Вместе с Секериной по делу задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Имена остальных пока не называются.

Российские «Вести» передают со ссылкой на киргизские СМИ, что Секериной 36 лет, она родилась в Оше, в 2014 году окончила факультет международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина в Бишкеке.

Из открытых источников следует, что Секерина уже много лет сотрудничает с Русским домом в Оше. Еще в 2016 году на портале фонда «Русский мир» ее упоминали как руководителя молодежного крыла Ошского областного объединения этнических россиян «Содружество» (ООЭР), которое курируется местным Русским домом.

«Поставить на место маленькую обнаглевшую организацию»

Комментируя арест сотрудницы Русского дома, зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с RTVI высказал мнение, что главы государств и МИДы бывших советских республик в Средней Азии в целом ведут себя «достаточно дерзко» по отношению к Москве, хотя «огромная часть» их экономики зависит от России и именно она принимает их трудовых мигрантов.

Матвеев заявил, что у России есть «огромное количество» механизмов давления на эти страны, и призвал правительство и МИД использовать их.

«Я думаю взять и ограничить переводы в Киргизию, к примеру, денежных средств из российских банков легко. Может же что-то такое произойти с этими переводами, когда они вдруг окажутся заблокированы? У великой державы есть миллион вариантов, как поставить на место маленькую обнаглевшую организацию, которая себя дерзко ведет», — сказал депутат.

Он допустил, что существует некая политическая установка «закрывать глаза и не замечать русофобии в этих странах», в том числе не реагировать на аресты и уголовные сроки, которые граждане этих стран, воевавшие на Украине на стороне России, получают на родине по статьям о наемничестве. По словам Матвеева, там «десятки людей сидят, получают реальные сроки — семь, восемь, десять лет за участие в СВО как наемники». При этом в Москве занимают позицию, что МИД не вправе вмешиваться в суверенные дела других государств, даже если речь идет о защите русских по национальности, продолжил парламентарий. Такую позицию он назвал «абсолютно неправильной».

«На мой взгляд, вопрос лояльного отношения к участию своих граждан в СВО на стороне России и помощи участникам СВО — это одна из таких лакмусовых бумажек. На Западе же не сажают в тюрьмы наемников польских, немецких, французских, британских, которые воюют в рядах ВСУ, их же никто там не задерживает, в тюрьмы не сажает», — привел пример Матвеев.

Что касается ареста сотрудницы Русского дома за вербовку на СВО, то, по мнению депутата, Москва не пойдет на обострение в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мне кажется, здесь они [власти Киргизии] переходят определенные черты. Но поскольку накануне 9 мая, я так понимаю, никто не заинтересован в какой-то эскалации, обмене демаршами ни с Киргизией, ни с кем-то. Я думаю, что с большой долей вероятности все спустят на тормозах», — заключил собеседник RTVI.

В администрации президента Киргизии Садыра Жапарова ранее объявили, что он будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Из-за поездки главы государства в Россию празднование в самой Киргизии перенесли на 8 мая.

«Пахнет предательством»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала арест сотрудницы Русского дома за вербовку на СВО «вопиющим» случаем и задалась вопросом, является ли это «ударом в спину от Бишкека». Она отметила в своем телеграм-канале, что это произошло после сделанных Россией «шагов навстречу киргизским мигрантам».

«Скажу не как официальное лицо, а как гражданин России — все это пахнет черной неблагодарностью и предательством. Надеюсь, инициаторы арестов людей, входящих в орбиту Русского дома, горько пожалеют о своем шаге. Как и все, кто недооценил Россию и решил было, что им “все можно”», — написала Останина.

Член СПЧ Кирилл Кабанов расценил произошедшее как «откровенно враждебные действия» со стороны Киргизии, за которыми должен последовать «самый жесткий ответ по всем направлениям».

«Это уже не просто очередные публичные заявления с откровенно антироссийской риторикой, это похоже на реальную международную провокацию спецслужб», — предположил Кабанов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что киргизские власти совершили враждебные действия в отношении российской официальной структуры с дипломатическим статусом, «пусть даже и через нанятого работника».

«Это серьезный официальный “наезд” прямо на Российскую Федерацию. <…> Не кажется ли, что уже давно пора поставить на место окончательно зарвавшуюся и вконец обнаглевшую киргизскую сторону?» — написал Кабанов.

Ответ на рейд в бане

Главред ИА Regnum и член СПЧ Марина Ахмедова связала арест сотрудницы Русского дома с силовым задержанием граждан Киргизии в московской бане. «То есть нельзя мешать киргизским соотечественникам мыться в московских банях», — написала она в своем телеграм-канале.

Видео задержания в банном комплексе «Бодрость» 11 апреля распространилось в соцсетях и киргизских СМИ. В кадре были видны одетые и полуголые мужчины, плотно сбитые в кучу на полу, над которыми стояли люди в черной форме оперативников и балаклавах. Некоторых лежавших на полу полуголых мужчин заставляли ползти по полу коридора, чтобы присоединиться к остальным. Как писали «Вести.kg», облаву устроили после жалоб жителей на то, что в банный комплекс, популярный у граждан Киргизии, якобы не пускают местных. МИД Киргизии выдал послу России официальную ноту и потребовал разъяснения по инциденту. В российском МИДе в ответ сообщили, что рейд силовиков был плановым, а бывшие в бане «иностранные граждане» оказали сопротивление, при этом почти половина находились в России незаконно. По итогам рейда в МВД возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.

Ахмедова возмутилась тем, что в киргизских СМИ называют полное имя арестованной.

«Человеку еще только обвинение предъявили, еще ничего не ясно, а уже на растерзание толпы бросили ее имя», — написала она.

Также Ахмедова заподозрила «организованность» массовых публикаций и репостов новости об аресте Секериной в соцсетях в сопровождении «конкретной антироссийской риторики». «А когда есть организованность, значит, есть и конечная цель кампании. Какая — понятно всем», — заключила член СПЧ.

Что пишут Z-спикеры

Телеведущий Сергей Мардан

Трудно отделаться от ощущения, что таким образом киргизские власти пытаются дать асимметричный ответ на борьбу с нелегальной миграцией в России, которая так не понравилась очень многим киргизским политикам.

Военкор Дмитрий Стешин (телеграм-канал «Русский тарантасъ»)

Скорее всего, Наталья [Секерина] объясняла русским людям из солнечной Киргизии, как получить ВНЖ и гражданство РФ через контракт на СВО. Скорее всего и помогала нашим ребятам. И поддерживала потом с ними связь.

Кому помогает государство Киргизия, я до сих пор не понимаю, как не понимаю политику России в СНГ. Более позорной политики в новейшей истории не было. Даже «Брестский мир» имел в своей сути некий стратегический план, который сработал.

Телеграм-канал «Говорит ТопаZ»

Потрясающе. Еще один дорогой союзник предпринимает враждебные действия по отношению к нам. Задержан, на минуту, представитель официальной российской структуры. <…> Ждем реакцию от нашего государства. Закрывать на это глаза никак нельзя.

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова

То есть киргизские партнеры задумали состряпать дело после рейда на этническую баню в Москве?

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука

Пока важно не спешить с выводами и дождаться прояснения ситуации. Тем более, по нашей информации, задержанная — из местных наемных рабочих, и к Россотрудничеству отношения не имеет.

Важно то, что «Русский дом» атакуют все и вся на фоне обновления руководства и прихода Игоря Чайки на должность замруководителя. Учитывая опыт и возможности Чайки, и то, что «Русский дом» вдруг начал мелькать в центре различных скандалов, допускаем, что организация уже начала работать так, как и должна, что некоторым и не понравилось.

Киргизские власти все-таки не смогли удержаться от разжигания перед празднованием 80-летия Великой Победы. <…> Киргизией сделан явно недружественный шаг, который вполне возможно сфабрикован. У России хватает своих добровольцев (а не наемников). И тут «братская» Киргизия приносит нам такие сюрпризы. Похоже, руководство Киргизии банально набивает себе цену перед визитом Садыра Жапарова в Москву в мае этого года.