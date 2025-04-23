Сотрудники спецслужб Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину по подозрению в вербовке наемников. Женщину заключили под стражу до 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности. — Прим. RTVI) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — сообщили в пресс-службе суда.

Секерину задержали в областном центре Киргизии, городе Ош. Она подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях). По этой статье женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Помимо Секериной также задержаны еще три человека, среди которых сотрудник пресс-службы городской мэрии Оша Сергей Лапушкин, пишет «Вечерний Бишкек». Личности остальных двух фигурантов пока неизвестны.

По информации ТАСС, гражданство Секериной уточняется. Ее муж отказался от комментариев, сообщает «Вечерний Бишкек».

«Он сказал, что ответит после консультации с адвокатом, но так и не связался», — отмечает издание.

В пресс-службе ГКНБ Киргизии пока никак не прокомментировали уголовное дело о наемничестве. Как сообщает «Интерфакс», адвокат одного из задержанных рассказал, что фигурантов дела подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что Секерина в прошлом сотрудничала с отделением Россотрудничества в Киргизии в качестве наемного сотрудника.

«Но эти действия, которые ей инкриминируются — никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся», — добавил собеседник агентства.

В 2023 году гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека приговорили к десяти годам лишения свободы за участие в российско-украинском военном конфликте «с целью получения материального вознаграждения». Он заявил, что не принимал участие в боевых действиях, не находился на территории Украины, а в российскую армию поступил ради получения гражданства России. Как пишет ТАСС, он жил в России с 2010 года и считает ее своей родиной. Позже Верховный суд Киргизии отменил приговор Кубанычбеку. Впоследствии мужчина вернулся в Россию. где ему предоставили временное убежище, а затем он получил российский паспорт. В 2024 году Кубанычбек снова заключил контракт с Минобороны. В январе 2024 года его задержали в Ростове-на-Дону по запросу Киргизии, но затем отпустили.

В феврале МИД Молдовы объявил о решении закрыть Русский дом в Кишиневе по причине «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками». Одновременно с этим свою работу приостановил «Русский дом» в Баку. С таким требованием выступил МИД Азербайджана.

В январе телеканал Baku TV выпустил сюжет, в котором утверждалось, что под прикрытием «Русского дома» в Баку якобы действуют российские спецслужбы. После этого МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева, выразив ему недоумение и заявив об «абсолютной безосновательности прозвучавших обвинений».