МИД Молдовы объявил о решении закрыть Российский центр науки и культуры (Русский дом). Причиной односторонней денонсации межправительственного соглашения от 1998 года о создании и функционировании культурных центров стали «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками», сообщили в пресс-службе ведомства.

«После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — говорится в заявлении молдавского МИДа.

Как пишет ТАСС, В Россотрудничестве отметили, что Российский центр науки и культуры (Русский дом) открылся в 2009 году в рамках межправительственного соглашения, в котором не предусмотрено расторжение в одностороннем порядке. «В случае, если это по каким-либо причинам происходит, сторона должна уведомить другую сторону не позднее 6 месяцев до даты истечения срока договора. Русский дом в Кишиневе занимается исключительно работой в сфере культуры, искусства, образования», — добавили в ведомстве.

«Выражаем удивление и огорчение по поводу произошедшего. Ожидаем поступления официальной ноты от Молдавии в установленном порядке. Надеемся, что будут найдены пути для конструктивного решения сложившейся ситуации…», — сказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова после падения двух беспилотников на юге страны в ночь с 12 на 13 февраля. От дипломата потребовали официальных объяснений и выразили ему решительный протест, расценив инцидент как «нарушение своего суверенитета, угрозу в адрес международного мира и безопасности в регионе». При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.

О падении беспилотников на территории страны в ночь с 12 на 13 февраля сообщило правительство Молдовы. По его данным, один из дронов упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей. Полиция обнаружила обломки в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги. Никто не пострадал.

Помимо этого, ночью на 2,5 часа была приостановлена работа пропускного пункта Рени-Джурджулешты, всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешты.

На официальном сайте Российского центра науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) говорится, что он был открыт в 2009 году. Там проводились выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам.

Также представительство Россотрудничества («Русский дом») в Баку приостановило свою деятельность в Азербайджане. С таким требованием выступил МИД Азербайджана.

В начале февраля МИД Азербайджана направил России ноту о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку, работавшего с 1997 года. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что это связано с тем, что организация не зарегистрирована как местное юрлицо. При этом он отметил, что российская сторона неоднократно просила власти Азербайджана помочь с регистрацией «Русского дома», но не получала ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова зарегистрировать «Русский дом» в Баку и рассчитывает, что этот вопрос будет решен в положительном ключе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сожалеет в связи с решением властей Азербайджана и надеется урегулировать это «недоразумение».

Примаков считает, что такое решение Азербайджана может быть связано с «излишней эмоциональностью», возникшей на фоне крушения самолета в Актау в конце 2024 года. Президент республики Ильхам Алиев утверждал, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы и потребовал от России компенсаций.