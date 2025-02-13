Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова после падения двух беспилотников на юге страны в ночь с 12 на 13 февраля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД Молдовы намерены потребовать от российского дипломата официальных объяснений и выразить ему решительный протест, поскольку правительство страны расценивает инцидент как «нарушение своего суверенитета, угрозу в адрес международного мира и безопасности в регионе».

«Эти инциденты представляют серьезную угрозу для безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности. К счастью, жертв нет, однако подобные нарушения воздушного пространства Республики Молдова неприемлемы и недопустимы», — говорится в заявлении ведомства.

При этом ведомство не привело аргументов в пользу того, что БПЛА были российскими.

О падении беспилотников на территории страны в ночь с 12 на 13 февраля ранее сообщило правительство Молдовы. По его данным, один из дронов упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей. Полиция обнаружила ее в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги. В результате инцидентов никто не пострадал.

Помимо этого, ночью на 2,5 часа была приостановлена работа пропускного пункта Рени-Джурджулешты, все сотрудники были эвакуированы в Джурджулешты.