Россия сожалеет в связи с требованием властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества («Русский дом») в Баку и считает это недоразумением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов», — сказал он.

По словам Пескова, Россия будет ставить вопрос о работе «Русского дома» на разных уровнях, включая диалог между главами государств, если такие контакты будут. «Будем решать эти проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми традиционными отношениями», — заключил представитель Кремля.

МИД Азербайджана в начале февраля направил России ноту о прекращении деятельности «Русского дома», который работал в Баку с 1997 года, обвинив организацию в «серьезном нарушении» законодательства.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков пояснил, что требование властей республики связано с отсутствием юридической регистрации «Русского дома». При этом, по словам Примакова, в законодательстве Азербайджана нет нормативной базы для того, чтобы зарегистрировать «Русский дом» как местное юрлицо, а просьбы российской стороны к Баку помочь в этом вопросе оставались без ответа.

Примаков связал происходящее вокруг «Русского дома» с «излишней эмоциональностью», сопровождающей крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в конце 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние» средствами радиоэлектронной борьбы и потребовал от России компенсаций.

В конце января телеканал Baku TV выпустил сюжет, в котором утверждалось, что под прикрытием «Русского дома» в Баку якобы действуют российские спецслужбы. Примаков назвал это «ахинеей» и заявил о намерении подать иск о защите деловой репутации. МИД России после этого вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева, выразив ему недоумение.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес «Русского дома» голословными и беспочвенными. По словам дипломата, Россия готова зарегистрировать «Русский дом» в Баку и рассчитывает, что этот вопрос будет решен в положительном ключе.