Для снятия санкций с России необходима поддержка половины европейских государств, рассказала «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она пояснила, что позиции партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) недостаточно, чтобы добиться снятия ограничений.

Депутат немецкого парламента крайне правой АдГ Штеффен Котре ранее заявил, что его партия могла бы добиться отмены ограничений против России. По его словам, это станет возможным, если АдГ войдет в правящую коалицию Германии в 2025 году. Котре подчеркнул, что это нужно в интересах Берлина, а не Москвы.

«Они (АдГ — прим. ред.) же последовательно об этом говорят, я так понимаю, это часть их предвыборной кампании. У них есть понимание наших взаимоотношений, но они же не смогут убедить всех, к сожалению», — заявила Журова.

Такой шаг со стороны АдГ депутат назвала «политическим риском». «Потому что сейчас мало кто такое может сказать вслух. Остальные помалкивают и стараются ничего не говорить или, наоборот, нас отменить и вводить еще большие санкции, набирать здесь каких-то дивидендов», — отметила Журова.

Депутат считает, что большинство все равно не проголосуют за снятие санкций. «И даже если Германия вдруг такое заявит, есть и другие политические силы, которые вряд ли это примут», — отметила она.

По словам Журовой, если половина европейских стран не начнет так же говорить, ничего не будет.