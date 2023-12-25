Депутат Госдумы Виталий Ефимов («Единая Россия») предложил в качестве альтернативы штрафу для водителей разрешить им ездить за забытыми правами на такси. Парламентарий считает, что в случае отмены штрафа для тех, кто забыл дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), все автовладельцы будут оставлять документы дома.

«Я в далекой своей юности работал на автозаводе. У нас было два условия. Во-первых, я мог пройти только с пропуском. Во-вторых, я должен пройти проходную вовремя, если на часах 07:01, меня уже не пустят, поставят прогул. Сейчас я депутат, и меня не пустят, если я забуду свое удостоверение. Есть условия, обязательные для работы», — сказал «Ленте.ру» Ефимов, член комитета Госдумы по транспорту и президент Союза транспортников России.

Саму идею войти в положение водителей депутат считает верной, но отмечает, что если отменить штрафы, то многие начнут забывать права. По словам Ефимова, было бы справедливо предоставить водителю возможность съездить за правами домой на такси.

«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались», — отметил депутат.

С идеей отмены штрафов для водителей, забывших дома документы, также выступили в партии «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков подчеркнул, что наказание избыточно, поскольку автомобилисты могут установить приложение «Госуслуги.Авто», где отображаются цифровые копии документов.

Сейчас отсутствие документов на руках у автомобилистов карается административным штрафом в размере 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД вправе отстранить водителя от управления и направить машину на штрафстоянку.