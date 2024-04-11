Депутат Госдумы Нина Останина предложила дополнить статью Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) пунктом об ответственности за ДТП, в результате которого пострадали дети. Соответствующее обращение она направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, документ есть в распоряжении RTVI.

Останина предлагает дополнить ч. 2 ст. 264 УК новым пунктом — «г»: «совершено в отношении двух или более несовершеннолетних» или «совершено в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего». Наказание по ч. 2 ст. 264 УК предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Поводом для обращения депутата стала авария в Волгограде 11 апреля. По данным местного управления МВД, автомобиль Renault Duster сбил на пешеходном переходе четырех подростков 2012 года рождения. За рулем находилась 37-летняя женщина.

ГУ МВД по области опубликовало видео с момента аварии. На них видно, как группа подростков сначала перебегает через один пешеходный переход на перекрестке, а затем выбегает на дорогу, где их сбивает автомобиль.

По версии следствия, женщина выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности водителя (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи — до трех лет ограничения свободы.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, состояние пострадавшей в результате ДТП 12-летней девочки оценивается как тяжелое, она в реанимации. Остальные трое подростков находятся в состоянии средней тяжести.

В конце ноября 2023 года Госавтоинспекция опубликовала статистику ДТП за 2023 год, в которых пострадали дети. По данным ведомства, всего за год произошло более 15 тыс. таких аварий, в 39% которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. В результате наезда погибли 100 детей, из них 37 — по собственной неосторожности, отмечали в ГИБДД.