Депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложила ввести в школах уроки мужества от участников военной операции на Украине. Об этом пишет «Лента.ру». По ее словам, благодаря этому детям будет «понятнее, какие интересы защищали [российские военнослужащие]».

Депутат напомнила, что участники Великой Отечественной войны проводили встречи «в школах, училищах и коллективах» и благодаря этому, по словам Бессараб, внесли «очень большой вклад в воспитание молодежи».

«Они <…> рассказывали о том, за что они воевали и как это было. Патриотическое воспитание ничем не заменишь. Я думаю, что участники специальной военной операции также смогут рассказывать о своем ратном подвиге и о том, какие интересы они защищали, чтобы детям было понятнее», — подчеркнула она.

Кроме того, Бессараб считает, что участников военной операции на Украине можно привлечь и к работе в сфере трудового воспитания. «Нам нужны настоящие мужчины, которые умеют работать руками, которые умеют повести за собой, которые могут зажечь детские глаза и рассказать о том, как быть настоящим человеком», — объяснила она. По мнению парламентария, военнослужащие могут стать «лидерами в общеобразовательном процессе».

Накануне, 14 декабря, вопрос об участии в образовательном процессе отслуживших в зоне боевых действий на Украине бойцов поднимался на объединенной пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда война закончится предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Те же ветераны — люди с колоссальным боевым опытом, пример настоящего патриотизма — они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поклонения, готовить смену нашей армии. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи. Есть ли такие планы», — обратились к Путину военнослужащие российской армии.

Путин подчеркнул, что их участие в процессе воспитания молодого поколения востребовано «в высшей степени». Кроме того, президент подчеркнул что уже более тысячи военных, вернувшихся из зоны боевых действий, работают в школах, а также с детскими и подростковыми коллективами.