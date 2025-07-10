Налог на «достойную старость» для бездетных граждан нужно ввести в России, а собранные средства можно было бы направлять на воспитание сирот. Таким мнением в эфире телеканала «Царьград» поделился депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Парламентарий рассказал, что говорил с бывшим главой Забайкальского края Равилем Гениатулиным о возрождении налога для людей без детей. Экс-губернатор поинтересовался, на чью поддержку в старости смогут рассчитывать те, кто не имеет потомства.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулев.

По словам генерала, для борьбы с демографическим кризисом необходим целый набор мер. Он заявил, что власти должны проводить продуманную и последовательную политику, чтобы реализовать поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по стабилизации численности населения.

Гурулев также отметил, что в настоящее время почти во всех районных центрах, в том числе Забайкальского края, роддома были закрыты, и рожениц направляют в областной центр.

«Вы представьте, что такое Забайкальский край, где надо бедную роженицу по грунтовой дороге, по этим колдобинам, тащить где-то 550-650 километров. И что мы в итоге привезем?», — задался вопросом депутат.

Он привел примеры, когда роженицы, направлявшиеся из Могочи в Читу, не успевали доехать до больницы и вынуждены были рожать в поезде — путь занимает целых 16 часов.

Так называемый налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, который фактически являлся налогом на бездетность, действовал в Советском Союзе. Эта мера была введена в ноябре 1941 года. Согласно правилам, обязательные выплаты в размере 6% от заработной платы взимались с:

неженатых мужчин в возрасте 20-50 лет;

замужних женщин 20-45 лет, не имевших детей.

Льготы по налогу предоставлялись в двух случаях:

при медицинских противопоказаниях к деторождению;

в случае смерти единственного ребенка

Такой налог просуществовал до распада СССР и был окончательно отменен в начале 1992 года.