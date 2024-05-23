Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру» назвала «унизительной» инициативу о выплате единовременного пособия женщинам, родившим ребенка до 25 лет. Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

Комментируя инициативу коллег, Останина назвала ее «несправедливой по отношению к другим категориям женщин».

«Что это за дискриминация по возрасту? Если речь идет о поддержке детей, то чем хуже ребенок, который родился у 26-летней матери? С моей точки зрения, <…> эти разовые выплаты не решают проблему рождаемости. Сомневаюсь, что молодежь кинется заключать браки и рожать детей до 25 лет, чтобы получить 200 тыс. рублей, которые тут же потрачены на коляски», — сказала депутат.

По мнению Останиной, законопроект принят не будет, потому что «нельзя унижать человеческое, материнское и женское достоинство дискриминацией по возрасту». «Даже родившая в 40 лет женщина — это тоже мама, ребенок которой тоже нуждается в поддержке», — добавила она.

О внесении в Думу законопроекта о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет 23 мая писал ТАСС. Как рассказал агентству заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, инициатива направлена на увеличение рождаемости в молодых семьях. По словам депутата, выплата в 200 тыс. рублей может стать «определенным подспорьем», чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и его мать.