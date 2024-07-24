Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку действий певицы Лолиты Милявской на «соответствие законодательству Российской Федерации». Письмо имеется в распоряжении RTVI.

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выражает свое возмущение публичным выступлением участницы печально известной «голой вечеринки» — певицы Лолиты Милявской, которая в июле 2024 года, в ходе своих концертов в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, исполнила песню «Кадиллак» Моргенштерна* А.Т., признанного в Российской Федерации иноагентом, а также композицию «Монолог» из репертуара Пугачевой А.Б., уехавшей из России и позволявшей себе выражения, дискредитирующие наш народ и страну», — говорится в письме Останиной.

Депутат указывает на видео в интернете с фрагментами выступления, «вызвавшими гнев российских граждан, где певица вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания, что прямо противоречит основным принципам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Принимая во внимание указанные обстоятельства, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить провести проверку действий певицы Лолиты Марковной Милявской на соответствие законодательству Российской Федерации», — просит Останина.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов