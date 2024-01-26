Закон о запрете увольнения одиноких родителей с ребенком в возрасте до 16 лет необходимо доработать, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что возраст ребенка в законе нужно поднять до 18 лет.

Депутат усомнилась в достаточной эффективности закона, который запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет. Останина отметила, что раньше норматив запрещал увольнение родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет. По ее словам, возрастную планку подняли, но этого не достаточно.

«Речь идет не только об одинокой матери, но о родителе или лице, которое в одиночку воспитывает ребенка. Запрет на увольнение уже был, но при возрасте ребенка до 14 лет, теперь подняли до 16. Но я считаю, что нужно идти дальше, потому что по нашему законодательству ребенок — человек до 18 лет. Надо защищать родителей», — отметила Останина.

В правительстве же обратили внимание на то, что многие дети уже после окончания средней школы начинают вести самостоятельную взрослую жизнь, не дожидаясь совершеннолетия. Останина с этим категорически не согласна и считает подобный закон «половинчатым».

«В год семьи принимать такие половинчатые законы… Я разочарована. Если уж мы определили, что ребенок — это лицо до 18 лет, то нужно подводить под главный закон все остальное законодательство», — поделилась депутат.

25 января Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей до 16 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с соответствующей просьбой к депутатам неоднократно обращались избиратели. Закон вступит в полную силу после подписания президента.