Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Геннадий Семигин обратился в суд с иском к бывшему бойцу диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Евгению Рассказову, экс-участнику боевых действий на Украине. Как сообщил сам Рассказов, который известен по позывному Топаз, парламентарий требует от него 6 млн рублей.

Евгений Рассказов — бывший боец существующей с 2014 года ДШРГ «Русич», ее участники не скрывают своих националистических взглядов. Командиры группы внесены в западные санкционные списки; зарубежная пресса неоднократно утверждала, что в рядах «Русича» есть неонацисты. В сентябре 2023 года Рассказов возглавил общественную организацию «Альтернатива», которая борется с рабством.

В среду, 20 марта, Рассказов опубликовал в своем телеграм-канале «Говорит ТопаZ» скриншот судебной повестки, из которой следует, что Семигин подал против него иск о защите чести и достоинства, потребовав возмещения морального вреда.

Рассказов выразил мнение, что Семигин якобы «обиделся» на него за то, что он «обратил внимание общественности на его публикацию», в которой российские военные были представлены в негативном свете. Экс-боец «Русича» отметил, что у него «планы не только на правовую оборону, но и на контратаку», и назвал Семигина «псевдопатриотом» с «личной армией скелетов в шкафу».

В пятницу, 22 марта, Рассказов написал в своем телеграм-канале, что «кляуза» на него насчитывает более сотни страниц, и опубликовал фрагменты поданного против него искового заявления. В документе отмечается, что истец — депутат и политический деятель, а репутация для политика — «важнейшее условие успешной деятельности».

В исковом заявлении говорится, что Рассказов в своем телеграм-канале оскорбительно высказывался в адрес Семигина, утверждая, в частности, что тот «просто врет в лицо народу».

«Представляется справедливым взыскание компенсации морального вреда из расчета 30 рублей за каждый просмотр читателями порочащих истца текстов: 211 700 × 30 = 6 351 000 рублей», — сказано в документе.

Комментируя такое требование, Рассказов отметил, что он «не юрист» и «не миллионер», а также выразил мнение, что его оппонента задевает его «славный боевой путь» и «любовь от народа». В следующей публикации экс-боец «Русича» поблагодарил сторонников за поддержку, заявив, что борется «за правду и здравый смысл».

Осенью прошлого года на сайте возглавляемого Геннадием Семигиным движения «Патриоты России» был опубликован пресс-релиз, в котором утверждалось, что чеченскому батальону «Ахмат» якобы приходится «пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Публикация вызвала скандал, сам Семигин утверждал, что сайт движения был взломан и что статью писал не он и не кто-либо еще из руководства «Патриотов России».