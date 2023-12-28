В Тобольске найден мертвым депутат городской думы Владимир Егоров, следователями устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Тюменской области.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти депутата Егорова.

Baza ранее сообщал, что тело 46-летнего депутата было обнаружено днем 27 декабря во дворе дома на Кедровой улице. По данным телеграм-канала, он выпал из окна третьего этажа своего дома.

Владимир Егоров был заместителем председателя Тобольской городской думы седьмого созыва, депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия», организатором зоны отдыха «Винокурово» в Тобольске.

По данным 72.ru, в 2022 году Егоров стал одним из богатейших депутатов Тобольска, его доход составил 9,1 млн рублей. У депутата остались жена и двое детей.