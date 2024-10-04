Сыгравший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале актер Андрей Неретин сообщил, что уходит в «отставку» с поста «председателя исполкома Уссурийска». Его видеообращение опубликовал телеграм-канал Mash.

По словам 48-летнего актера, он не может продолжать работать из-за давления со стороны правоохранительных органов, которые после каждой съемки «команду обещают посадить в тюрьму» и требуют закрыть проект.

Mash отмечает, что Неретин с трудом передвигается и самостоятельно может дойти только до ближайшего магазина, опираясь на трость.

Виталий Наливкин — сатирический персонаж, председатель исполнительного комитета Уссурийска, который обращал внимание на реальные проблемы города и предлагал юмористические решения. В 2021 году на авторов канала про Наливкина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, у них прошли обыски. Причиной стало юмористическое видео, где «чиновник» выстрелил в баннер «Единой России» из гранатомета. В марте 2022 года команда писала о том, что дело все еще не закрыто.

Еще в феврале 2024 года стало известно, что Неретин потерял подвижность из-за асептического некроза тазобедренного сустава и нуждается в реабилитации после перенесенного микроинсульта.

Проект Barakuda, выпускавший на YouTube онлайн-сериал о борющемся с коррупцией и произволом депутате, 1 апреля опубликовал в своем телеграм-канале «не юмористический» ролик о сборе пожертвований в пользу актера. В видеообращении Неретин, сидящий на кровати в образе Наливкина, рассказывал о своих проблемах со здоровьем, с которыми не может справиться самостоятельно, и просил у зрителей поддержки.

«Все поддерживают. Даже наши правоохранительные органы». Интервью с автором шоу про Наливкина

19 августа в канале проекта появилось еще одно видео — с благодарностью в адрес тех, кто перевел деньги на помощь Неретину. Судя по ролику, после операции на суставе актер начал самостоятельно передвигаться, хотя и с трудом.

«Общими усилиями мы поставили на ноги товарища председателя и вернули ему радость жизни!» — писали авторы проекта Barakuda, прося подписчиков продолжать помогать актеру для улучшения его жилищных условий. На тот момент он проживал в двухэтажном бараке на окраине Уссурийска.

В 2023 году Barakuda выпустила ролик, в котором Наливкин объявлял о начале производства защитной экипировки для участников специальной военной операции и призывал зрителей оказать проекту финансовую поддержку.