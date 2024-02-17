Из «Единой России» исключили красноярского депутата Вячеслава Дюкова, назвавшего контрактников «алкоголиками, бомжами и зэками». Соответствующее решение президиума регионального политсовета партии опубликовано на сайте местного отделения. Сам депутат признал некорректность своего высказывания и извинился перед теми, кого обидел этими словами, «пусть и не желая того».

Заявление, о котором идет речь, Дюков сделал 14 февраля на заседании комиссии ЕР по местному самоуправлению в горсовете Красноярска. Депутат обсуждал с главой Железнодорожного района Юрием Савчуком работы по проведению набора контрактников. Во время дискуссии Дюков выразил мнение, что «в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зеки и так далее». «Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — добавил депутат.

Глава Красноярска Владислав Логинов в беседе с «Подъемом», комментируя высказывания Дюкова, назвал недопустимыми любые «негативные оценки» в адрес бойцов, участвующих в военной операции на Украине. Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко также указал, что такие высказывания недопустимы, и отметил, что инцидентом занялась комиссия ЕР по этике.

«Невозможно себе представить, чтобы такие слова произнес член «Единой России». В случае если информация подтвердится, я уверен, таким в наших рядах не место. Мы ожидаем, что красноярское отделение «Единой России» займет принципиальную позицию», — добавил он.

17 февраля региональное отделение «Единой России» сообщило об исключении Дюкова из партии. Такое решение в ЕР объяснили тем, что депутат совершил действие, которое нарушает этические нормы партии и наносит вред ее «политическим интересам».

Сам Дюков не только принес извинения за «некорректное высказывание», но и заявил, что «абсолютно согласен с решением президиума».

«Действительно, только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было “черной речевой гиперболой” для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту. Но за свои слова привык отвечать. <…> И очень сожалею , что так получилось.», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дюков отметил, что «не предаст» партию и «останется ее сторонником», несмотря на исключение. Среди прочего, депутат заявил об отъезде в зону боевых действий на Украине «на неопределенный срок» и попросил в связи с этим освободить его от полномочий главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре в красноярском парламенте.