Госдума во втором и в третьем чтении приняла законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот.

Инициативу в нижнюю палату парламента внесла группа группой депутатов и сенаторов. Согласно документу, уголовная ответственность вводится за создание или обеспечение функционирования за создание сайта или страницы сайта, заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем.

За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительные работы на тот же срок, либо штраф до 700 тыс. рублей.

Также законопроект устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.

До 4 лет лишения свободы будет наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, которые содержат персональные данные, полученные путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет.

Если такое деяние совершенно в отношении компьютерной информации, которая содержит персональные данные несовершеннолетних лиц, то это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы.

Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.

В случае, если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что информационные технологии вошли в жизнь и касаются уже каждого человека, каждой семьи. По его словам, возросли и риски: участились случаи, когда персональные данные попадают в руки мошенников.

«К нам обращаются граждане с просьбой решить эту проблему. Проводил опрос на эту тему в своем телеграм-канале — абсолютное большинство высказалось за необходимость усиления наказания за утечку персональных данных», — цитирует Володина РИА Новости.