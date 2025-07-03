Депутаты Горсовета Оренбурга проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Сергея Салмина. Об этом пишет «56.ру».

Председатель Горсовета Ольга Березнева сообщила, что заявление об увольнении Салмина по собственному желанию поступило в 9 часов утра. За прекращение полномочий мэра города проголосовал 31 депутат, против — 3, один — воздержался, отмечает «Оренбург Медиа».

Салмин объяснил причины отставки с поста мэра города на видео, заявив, что написал обращение в адрес Горсовета с просьбой поддержать его решение «несколько дней назад». Он рассказал, что в ближайшее время истекает срок его добровольческого контракта с Министерством обороны для прохождения службы в зоне специальной военной операции, и объявил о решении продлить сроки.

«Не могу я оставить сейчас своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей. Ну и в то же время понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя, без главы города», — заявил Салмин.

Сергей Салмин родился в 1975 году в Бузулуке. Служил в армии, окончил Бузулукский гидромелиоративный техникум по специальности «бухгалтерский учет», Московскую академию промышленности и финансов по специальности «юриспруденция», имеет степень магистра по специальности «муниципальное управление».

Салмин также окончил отделение физической культуры и спорта, неоднократно завоевывал титул чемпиона по самбо. Помимо этого он имеет опыт работы в охранной сфере нефтяной промышленности и в области предпринимательства, связанного со строительством и перевозкой нефтепродуктов.

В 2015 году Салмин был избран депутатом Городского совета Бузулука, который позднее возглавил, с 2018 по 2020 год занимал пост городского главы, а в 2020 году был назначен министром физической культуры и спорта по Оренбургской области. В 2021 году он стал первым заместителем мэра Оренбурга, в 2022 году — мэром города.

Как отмечает «56.ру», на протяжении трех лет после избрания Салмина мэром жители Оренбурга жаловались на проблемы с работой общественного транспорта, вывозом мусора, уборкой снега на дорогах и во дворах, а также на неработающие туалеты в городском парке и стаи бродячих собак.

В 2024 году Салмин впервые отправился в зону СВО. В феврале 2025 года он объявил о своем решении пойти на военную службу в ходе внеочередного заседания Горсовета. Последние полгода он командует группой БПЛА в составе добровольческого отряда «Барс-3 — Родина».

После его отставки временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил нового врио главы Оренбурга — Альберта Юмадилова. Руководитель региона отметил, что Юмадилов, который ранее курировал вопросы благоустройства, ЖКХ и реализацию крупных инфраструктурных проектов на посту первого зампрефекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, обладает «серьезным управленческим опытом», понимает устройство городского хозяйства и способен обеспечить «системное решение вопросов в областном центре».

Выпускник МГУ им. Ломоносова Альберт Юмадилов родился в Стерлитамаке в 1989 году. Карьеру он начинал в качестве специалиста по вопросам благоустройства и ЖКХ в области городского хозяйства, а позднее перешел на должность главы управы московского района Печатники.

С 2019 по 2025 год Юмадилов исполнял обязанности первого заместителя префекта ЮВАО. В 2022 году он получил благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина, а в 2024 году его деятельность была отмечена Почетной грамотой главы государства.