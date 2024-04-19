Ненастная погода в Москве продержится всего сутки, и уже в выходные ветер начнет стихать, а осадки прекратятся, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, изменения станут заметными уже во вторую половину дня пятницы, 19 апреля, когда дождь начнет утихать, но зато поднимется сильный ветер — с порывами до 15-20 м/с.

«Такого ветра могут не выдержать деревья», — предупредила Позднякова.

Температура воздуха днем в столичном регионе останется на уровне 11-13 градусов тепла и в пятницу, и в субботу, сообщила специалист «Метеоновостей». Однако 20 апреля, по ее словам, погодные условия станут комфортнее за счет снижения скорости ветра.

Позднякова считает, что предстоящие выходные вполне подходят для поездки на дачу, где «можно будет как просто отдохнуть, так и заняться рассадой», поскольку осадков и сильного ветра не ожидается.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что снег уже пошел в 150 км северо-западнее Москвы: о снегопаде пишут в соцсетях водители, проезжающие по трассе М-11. «Зона осадков в твердой фазе перемещается на север», — отметил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал москвичам в ночь на субботу мокрый снег с дождем и похолодание до нуля. Следующей ночью, с 20 на 21 апреля, по его словам, следует ожидать такую же погоду.

Вильфанд добавил, что потепление наступит в понедельник, 22 апреля, но будет недолгим. Впрочем, подчеркнул специалист, в любом случае температура «выше нормы на 1-3 градуса».