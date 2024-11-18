До десяти человек увеличилось количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на маршрутное такси в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в телеграм-канале.

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти», — написал мэр.

Подробностей о состоянии пострадавших он не привел. По данным местного издания «ZOV ДНР», в результате атаки ранения получили пять женщин и пять мужчин.

Ранее Приходько сообщал о шести пострадавших местных жителях. Также он опубликовал снимки повреждений маршрутного такси, на которое с дрона была сброшена взрывчатка. По данным мэра, инцидент произошел на улице Жукова в Никитовском районе Горловки возле жилого массива «Строитель».

Помимо этого, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ оказались обесточены несколько районов города и ближайших поселков. Среди них: Зайцево, Стальсбыт, Химик, Короленко, Гольмовский и поселок шахты им. Н. А. Изотова, жилые массивы «Комсомолец» и «Строитель», а также микрорайон «Квартал 245».

По информации Минобороны России, всего за прошедшую ночь уничтожено 59 украинских беспилотников. Большая часть — 45 — ликвидирована над территорией Брянской области, два — над Подмосковьем, шесть — над территорией Курской области, по три — над Белгородской и Тульской областями.