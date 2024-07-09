Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии задержали 10 местных жителей, которых подозревают в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону. Задержанным от 25 до 54 лет.

По информации МВД, организатор преступного сообщества — 40-летний житель города Тырныауз. В 2017 году он вовлек в организацию еще девятерых участников. Они якобы назвали себя «шариатским патрулем» и занимались поиском граждан, чье «поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям».

Ведомство уточнило, что задержанные оказывали на потерпевших психологическое и физическое давление, в том числе избивали их палками. Всего от действий преступного сообщества пострадали 14 человек. В ноябре 2023 года «патруль» прекратил свое действие в Тырныауза и его окрестностях, утверждает МВД.

По данным телеграм-канала Baza, предполагаемого организатора «шариатского патруля» зовут Асхат. В 2017 году он предложил шестерым молодым людям — Дамраю, Тамазу, Нажмудину, Зейтуну, Тимуру и Аслану — «следить за поведением людей в городе [Тырныауза]», после чего экстремистское сообщество начало функционировать. Участники организации «издевались» над теми местными жителями, чьи действия не совпадали с их взглядами, утверждает Baza.

Телеграм-канал «Сапа Кавказ» уточнил, что участники преступного сообщества якобы должны были принуждать людей к соблюдению религиозных канонов, которые считали единственными.

В отношении организатора сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества). Остальные девять человек проходят фигурантами по делу по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе).

Baza пишет, что уголовные дела против них были возбуждены еще 1 июля. По данным канала, Асхата задержали на территории Московской области, еще шестерых фигурантов — на территории Кабардино-Балкарии. Также телеграм-канал предположил, что пострадавших от действий преступной группировки может быть больше 14.