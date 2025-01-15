В Анадыре на Чукотке десять воспитанников детского сада получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ «Сказка» термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада.

Также доследственную проверку проводит региональный Следственный комитет.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на администрацию Анадыря пишет, что 11 воспитанников «Сказки» обратились за медицинской помощью во больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз.

«Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области. Один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, даны рекомендации. Госпитализация не требуется», — сообщили власти города.

По данным администрации, в среду в детский сад пришли восемь детей из тех, кто посещал медучреждение накануне, последствий у них не наблюдается. Идет служебное расследование причин инцидента.