При пожаре в отделении интенсивной терапии для новорожденных в больнице города Джханси (штат Уттар-Прадеш) на севере Индии погибли 10 младенцев, еще 16 пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные от местных властей.

Инцидент произошел вечером 15 ноября. Чиновники пояснили, что пламя очень быстро распространилось по палате, где лежали 55 младенцев. Из них 45 были оперативно спасены и получили необходимую медицинскую помощь, уточнил представитель местной администрации Бимал Кумар Дубей.

Причина возгорания устанавливается. Заместитель главного министра штата Браджеш Патхак 16 ноября посетил больницу и встретился с семьями погибших и пострадавших младенцев. Он пообещал им поддержку и тщательное расследование случившегося.

«Мы найдем виновных в этой трагедии и примем строгие меры. Правительство поддерживает семьи в это трудное время», — сказал чиновник.

CNN отмечает, что по прибытии на место происшествия пожарные обнаружили отделение охваченным пламенем. Им пришлось выламывать окна, чтобы добраться до новорожденных. По словам очевидцев, спасательная операция началась примерно через полчаса после того, как возникло возгорание, то есть эвакуация сильно запоздала.

Инцидент вызвал вопросы о мерах безопасности в больнице. Хотя в отделении интенсивной терапии была установлена ​​пожарная сигнализация, родители детей и другие свидетели заявили, что она не сработала во время пожара. Персонал больницы отреагировал только после того, как увидел дым и огонь.

«Если бы сработала сигнализация, можно было бы отреагировать раньше и спасти больше жизней», — сказал потерявший при пожаре ребенка Нареш Кумар. Ахтар Хуссейн, чей сын был спасен и сейчас проходит лечение в соседнем отделении, согласился, что трагедию можно было предотвратить, если бы в больнице были более эффективные протоколы безопасности.

Пожары в Индии — обычное дело, поскольку строительные законы и нормы безопасности часто нарушаются строителями и самими жителями. Плохое обслуживание и отсутствие надлежащего противопожарного оборудования приводит к гибели людей. В мае 2024 года шесть новорожденных погибли в результате пожара в детской больнице в Нью-Дели, а тремя годами ранее пожар в больнице в западном штате Махараштра унес жизни 10 новорожденных.