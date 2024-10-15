Одним из пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства в автомобиле TANK на юго-западе Москвы стал гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По их версии, мотивом покушения могли стать его бизнес или личная неприязнь. Что о нем известно — в материале RTVI.

Как выяснил корреспондент RTVI, внедорожник TANK принадлежит 44-летнему Виктору Мишачеву. Позднее это подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах. Мишачев также является соучредителем ООО «Китчен Бургер», «Тайм Баров» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, владельцем товарного знака Bunin Bar — бар с таким названием находится в Екатеринбурге.

Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов не только в Москве, Петербурге и Свердловской области, но также в Новосибирской области и Татарстане. Всего он числится руководителем в девяти юридических лицах и совладельцем в 18-ти.

Московская «Шейкер Групп», в частности, объединяет бары «Гадкий Койот», Humans Seafood Bar, True Cost, «Говяdина». Их рестораторы также владеют фермерской лавкой «Восадули» со службой доставки, проектом управляет ОО «Капитан», где Мишачев также является гендиректором.

«Шейкер Групп» принадлежит товарный знак «Мина Сан». Ресторан азиатской кухни с таким названием работал в Москве, но закрылся. Та же участь постигла бургерную «Китчен Бургер».

По данным системы СПАРК, ООО «Шейкер Групп» было зарегистрировано в 2021 году. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. 2023 год при выручке в 4,7 млн рублей она завершила с убытками в 900 тыс. рублей.

В 2022 году к Мишачеву был подан иск в Арбитражный суд Нижегородской области из-за задолженности по договору поставки на сумму более 54 тыс. рублей, который бизнесмен проиграл, пишет «Московский комсомолец». В сентябре 2024 года иск к «Шейкер Групп» подала «Яндекс.Доставка». Сумма требований составляет свыше 350 тыс. рублей.

Взрыв и последствия

Телеграм-канал Baza сообщил, что самодельное взрывное устройство сработало утром 15 октября, когда Мишачев пытался убрать «мусор» с капота своей машины. По данным канала, у бизнесмена нет идей, кто мог оставить взрывчатку. Mash утверждает, что у Мишачева были конфликты с сотрудниками его заведений из-за невыплат зарплат, из-за чего якобы «начались разборки» в одном из ресторанов, и на ближайшие дни было запланировано собрание.

Мощность взрывного устройства составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте, сказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.



По данным Shot, в результате взрыва водителю оторвало часть кисти, также он получил ранение в ногу. Пострадали еще двое — мужчина, сосед Мишачева, получивший осколочное ранение бедра, и шестилетний ребенок, который госпитализирован с рассечением головы.

В правоохранительных органах отмечают, что мотивом покушения на предпринимателя могли стать его бизнес или личная неприязнь.

Следствие считает приоритетной версией покушения предпринимательскую деятельность Мишачева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК. Следователи осматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, проводят обыски.

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).